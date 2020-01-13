Происшествия

В Киеве крупный торговый центр залило кипятком: в сеть выложили видео

В Киеве затопило крупный торгово-развлекательный центр Ocean Plaza возле станции метро «Лыбедская». Запись, где видно здание в клубах пара и наполненные водой помещения, опубликована на странице «Киев Оперативный».

Пользователи соцсетей опубликовали фото с места происшествия.

Очевидцы с места событий говорят, что водой залило первый (так называемый «нулевой») этаж здания. Посетителей и персонал по состоянию на 21.00 вывели из ТРЦ, а сам торговый центр закрыли. Свидетели упоминали, что некоторые при эвакуации из здания получили ожоги, пострадавших увезли автомобили «скорой помощи».

Как полагают корреспонденты «Информатора», ведущие стрим с места событий, рядом со зданием провалился асфальт — судя по всему прорвало трубу горячего водоснабжения.

Один из микроавтобусов, припаркованных в районе ТРЦ, провалился в образовавшуюся воронку. Опасную зону оградили и ждут бригаду спасателей.

Напомним, осенью 2019 года центр Киева затопило кипятком из-за порыва трубы на пересечении улиц Руставели и Саксаганского. В ловушке оказались два автомобиля, рискнувшие форсировать водный поток.

Фото Andrey Aleksandrovich/Facebook, скриншот Информатор Киев/Facebook

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