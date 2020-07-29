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Происшествия

Взрывали банкоматы по всей Украине: в Виннице на горячем задержали серийных грабителей (фото, видео)

13:09 29 июля 2020
Подрывники банкоматов

Рано утром в среду, 29 июля, в Виннице на «горячем» задержали подрывников банкоматов — ими оказались двое ранее судимых жителей Донецкой области, которых подозревают в причастности еще к нескольким подобным эпизодам. Ранее на столичном Подоле злоумышленники подорвали банкомат и скрылись с деньгами.

Как сообщают в ГУНП в Винницкой области, злоумышленников задержали около 4:00 утра.

«С помощью газовой смеси они пытались взорвать банкомат и похитить денежные средства. Злоумышленников, сбежавших на автомобиле, задержали недалеко от места преступления — во дворах многоэтажек», — сообщают в полиции.

Мужчины пытались переодеться и избавиться одежды, в которой совершили преступление. У них изъяты балаклавы, перчатки, телефоны, одежда, другие вещественные доказательства.

Открыто уголовное производство по ст. 15 ч.3 ст. 185 УК Украины (кража), ч.2 ст 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция — до 10 лет заключения.

По данным «Департамента уголовного розыска», злоумышленники «отметились» на территории четырех областей. Отмечается, что установлена их причастность к трем кражам из банкоматов на территории Донецкой области, четырем покушенимя на совершение аналогичных преступлений на территории и по одному эпизоду в Кировоградской и Луганской областях. Ущерб составляет более трех миллионов гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове подорвали банкомат, установленный рядом с жилым домом. Охрана приехала на сработавшую сигнализацию, однако злоумышленники скрылись раньше.

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Взрывали банкоматы по всей Украине: в Виннице на горячем задержали серийных грабителей (фото, видео)

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