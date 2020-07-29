Так будет ли доллар по 30 гривен: прогноз экспертов

После длительной девальвации, продолжавшейся первые три недели июля, курс гривни по отношению к доллару начал постепенно укрепляться. Только с начала нынешней недели американская валюта подешевела на 7 копеек. Однако европейская подорожала сразу 23 копейки. Так, 29 июля НБУ установил официальные курсы на уровне 27,69 грн за доллар и 32,45 грн за евро. На наличном валютном рынке гривня также незначительно укрепляется по отношению к доллару и слабеет по отношению к евро. В обменниках сейчас доллары можно сдать в среднем по 27,71 грн, купить — по 27,73 грн; евро — сдать по 32,51 грн, купить — по 32,53 грн. При этом в правительстве уверяют, что не оказывают влияния на курс национальной валюты.

«Курс гривни с утра в среду, 29 июля, открылся на межбанковском рынке расширением котировок, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Цена продажи по доллару США выросла до 27,79 грн за доллар, в то время как цена покупки осталась на уровне закрытия во вторник. Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что Министерство финансов Украины во вторник привлекло в госбюджет 7,07 млрд гривен и 130,5 млн долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). При этом уже сегодня запланировано погашение 13,4 млрд гривен, а на следующей неделе — 16 млрд гривен и 140 млн долларов по ОВГЗ. Вероятно, правительству понадобятся дополнительные средства, так как рефинансирования через новые выпуски будет недостаточно.

Новая ликвидность, полученная за счет погашения облигаций, может в перспективе выйти на валютный рынок, и этот фактор будет сдерживать продавцов валюты. Если последние в ожидании ослабления гривни будут придерживать валюту или экспортеры получат под конец месяца возмещения по НДС, рынок пойдет вверх. При этом НБУ будет стараться сдерживать ослабление гривни.

Вероятно, в ближайшее время курс гривни продолжит колебаться в диапазоне 27,7−27,9 грн за доллар. Движение курса к отметке 28 гривен за доллар возможно, если регулятор не выйдет на рынок с интервенцией", — считает Шевчишин.

По мнению экспертов, положительное влияние на рынок может оказать последнее заявление премьер-министра относительно финансовой политики правительства.

«На минувшей неделе, с прошлой среды, доллар изменился к гривне в различных сегментах валютного рынка по-разному, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Запаздывающий официальный курс незначительно вырос, в других же сегментах он снизился на 0,3−0,8%. Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,66 грн до 27,69 грн (+0,1%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», упали за это же время с 27,75−27,77 грн до 27,67−27,69 грн (-0,3%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,72−28,02 грн до 27,57−27,81 грн (-0,5% - -0,8%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи сократилась с 1,1% до 0,9% за счет более быстрого падения курса продажи.



Важным для рынка стало заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что Кабмин не обсуждает с Нацбанком вопрос роста курса доллара до 30 грн и стимулирования инфляции. По его словам, курс должен устанавливаться рынком и Нацбанк ведет собственную независимую монетарную политику. Основные цели НБУ — сохранение стабильности денежной единицы, стабильности финансовой системы и ценовой стабильности в стране. По словам Шмыгаля, на сегодня и правительство, и НБУ работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности. При этом правительство интересует развитие промышленности, но это не предмет дискуссий о дополнительной или особой эмиссии средств.

В ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках — по 27,4−27,6 грн", — прогнозирует Иосуб.

Стоит отметить, что снижение курса гривни привело к росту стоимости горючего на украинских АЗС. По мнению экспертов, каждая гривня в стоимости доллара — это 80 копеек в цене литра бензина. Значит, если доллар подорожает на 3 гривни, то горючее на АЗС — приблизительно на 2,5 гривни.

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