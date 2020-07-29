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«Слуга народа» Холодов выдавливает иностранные табачные компании с украинского рынка: в СМИ назвали причину
В последнее время компании — Philip Morris, BAT, JTI, Imperial Tobacco — находятся под неослабевающим прессом группы нардепов, которые пытаются перекроить табачный рынок. Лидером группы можно называть Андрея Холодова, предложившего… национализировать иностранные табачные компании. К чему могут привести такие действия, проанализировало агентство РБК-Украина.
По мнению автора материала, худшей антирекламы для инициативы президента Владимира Зеленского о введении института инвестиционных нянь, чем деятельность Холодова, сложно придумать.
«Компании-производители табачных изделий традиционно являются самыми дисциплинированными и крупнейшими налогоплательщиками. Чего не скажешь о местных компаниях-дистрибуторах, двумя из которых, как оказалось, владеет сам Холодов. Как показало расследование программы „Схемы“, ему принадлежат розничные сети Т-Киоск и А8», — пишет «РБК-Украина».
В материале также упоминается принятый осенью 2019 года законопроект № 1049 с поправкой № 8, автором которой стал еще один «слуга» — Александр Дубинский: «Суть этой правки состояла в том, чтобы установить фиксированные торговые наценки в размере 7 и 13% для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями. Мало кто сразу понял, какие последствия этой нормы могут быть. Все выглядело так, словно производители сигарет кому-то что-то не доплачивают, и вот теперь справедливость будет восстановлена».
Однако Дубинский истинных мотивов не скрывал и прямо заявил: «Эта правка позволит сузить маржу компании „Тедис“, которая сейчас является монополистом, до 7%, и передать 13% маржи на торговле табачными изделиями в розничные сети».
Как объяснили компании-производители, из-за этого новшества цены на сигареты должны были вырасти на 40%, что привело бы к существенному сокращению спроса, а за ним — производства и отчислений. Рассматривался даже вариант полного сворачивания инвестиционной деятельности и закрытия производств.
Нардеп Холодов также является инициатором идеи оставить за розничными сетями 5% акцизного сбора.
«Статистика показывает, что 40% розницы делает все возможное, чтобы этот 5-процентный налог в местные бюджеты не попал», — пишет «РБК-Украина».
Международные компании предложили правительству взять на себя уплату этих пяти процентов, но Холодов выступил категорически за их сохранение в руках розницы.
Помимо всего прочего Андрей Холодов, видимо, заботясь об иностранных инвесторах, предложил… национализировать компанию ВАТ (British American Tobacco).
Автор материала не удивлен, что явная заинтересованность нардепа в виде личной разветвленной сети табачных киосков привлекли внимание контролирующих органов: «НАБУ уже завело дело против Холодова, подозревая, что инициативы „слуги“ не вполне бескорыстны. В ответ Холодов потребровал раскрыть детали досудебного расследования против него. При этом НАПК направило в суд админпротокол о коррупционных действиях нардепа».
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