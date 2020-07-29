Доллар по 25 или по 45 гривен: сколько будет стоить валюта к концу года

Уже несколько недель миллионы украинцев с тревогой наблюдают за развитием ситуации на валютном рыке, так как с начала июля курс гривни уверенно снижается. А значит, наши зарплаты в долларовом эквиваленте также постепенно уменьшаются. Толчком к падению курса национальной валюты стала отставка председателя Национального банка Украины Якова Смолия в связи с оказанием на него политического давления. Однако украинцев в первую очередь волнует, чего ожидать в ближайшее время и стоит ли переводить гривневые сбережения в доллары. Свой прогноз о возможном развитии ситуации на валютном рынке «ФАКТАМ» дал аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров.

«Где будет курс 30, там будет и 45 гривен за доллар»

«В свете произошедших за последний месяц событий общая ситуация для будущего курса гривни кардинально изменилась, — отметил эксперт. — «Рынок» в лице людей, которые покупают и продают гривню, негативно отнесся к смене главы Нацбанка, поскольку у людей в связи с этим возникло огромное количество страхов по поводу будущей финансовой политики Украины в целом. На этих настроениях курс гривни к доллару упал, даже несмотря на позитивную в тот период внешнюю и внутреннюю конъюнктуру рынка.

Без шока связанного с Нацбанком, гривня, вероятнее всего, пользуясь ростом «аппетита к риску» в мире и притоку денег на развивающиеся рынки, смогла бы укрепиться до отметки 25,5−26,0 грн за доллар. Но этого не произошло, поскольку вне зависимости от успеха по платежному балансу страны люди продавали гривню. И поэтому вместо того, чтобы укрепиться, национальная валюта упала до отметки 27,8 грн за доллар.

Разница фактического курса, которой есть сейчас, и гипотетического курса, который мог бы быть при других обстоятельствах, составила примерно 2 гривни. И эти 2 гривни полностью являются ценой «страха» людей из-за будущей финансовой политики страны. Рынок этим, к сожалению, показал, что он не дает кредит доверия новому главе НБУ и действиям властей страны. Однако я не считаю это катастрофой для Украины, ведь власти могут проводить разную политику и всё в их руках.

В этом контексте я считаю, что у гривни есть два основных сценария развития ситуации, которые полностью зависят от того, какую финансовую политику будут проводить власти Украины. Есть негативный сценарий, при котором все страхи инвестиционного сообщества реализуются. В этом случае курс уйдет на 30 гривен и пойдет выше, вплоть до 45 гривен за доллар, поскольку дыма без огня не бывает. Если власти страны встанут на рельсы «печатного станка», конфронтации с международными финансовыми институтами и будут разочаровывать рынок уже своими фактическими действиями и тем оправдают негативные ожидания рынка, то это не ограничится одним действием, потому что одно действие будет бессмысленным без целой цепочки иных действий и событий. И со временем, по мере того как власти Украины будут разочаровывать инвесторов, гривня будет продолжать падать. А в этом случае, там, где будет курс 30, там будет и 45 гривен за доллар.

Но я полагаю, что негативный сценарий не будет реализован, поскольку он не пойдет на пользу никому, и будет самоубийственным не только для финансового положения страны, но и для самой нынешней власти", — считает аналитик.

«У нового главы НБУ есть непростая задача — вернуть доверие людей к гривне и развеять страхи относительно будущей финансовой политики государства»

«На мой взгляд, ни новый глава НБУ, ни президент Зеленский, ни кто-либо еще, кто сегодня влияет на финансовую политику страны, не перейдут недопустимые линии, потому что это будет контрпродуктивно для всех и в этом не будет ни одного выгодополучателя, — надеется Михаил Федоров. — Потерять все наработанные за последние годы достижения было бы абсолютно нелогично и полностью абсурдно. Если бы власти Украины хотели отказаться от сотрудничества с МВФ или проводить контрпродуктивную политику, которую иногда озвучивают люди, непосредственно не влияющие на финансовую политику государства, то возникает вопрос: а для чего были прошлые реформы? Для властей Украины в этом контексте тогда не было бы никакого смысла в принятии непопулярного закона о земле и так называемого «антиколомойского» закона.

Страна и в том числе власти Украины долго шли к согласию с международными финансовыми институтами и работали на рост доверия к финансовому положению страны. И я думаю, что терять прошлые достижения никто не собирается и не будет. Тем не менее рынок испугался, а поэтому у нового главы НБУ Кирилла Шевченко в данный момент есть непростая негласная задача — вернуть доверие людей к гривне и развеять страхи относительно будущей финансовой политики государства. И первые шаги в этом направлении новый глава НБУ уже сделал. На прошлом заседании НБУ, вопреки ожиданиям рынка, не стал далее снижать свою основную учетную ставку, сохранив ее на прежнем уровне 6%. Этим Нацбанк дал сигнал о том, что у него нет цели по «наводнению» ликвидностью экономики любой ценой. И даже несмотря на слова президента о желании «дожать банки» и запустить в стране кредитование, НБУ остался сдержанным в своих действиях.

Своей сдержанностью НБУ частично успокоил рынок и частично остановил волну роста страхов по отношению к будущей политике Нацбанка. Именно за счет этого после заседания НБУ гривня вновь начала укрепляться. И, вероятнее всего, со временем, по мере того как доверие к Украине будет восстанавливаться, курс гривни сможет подняться до отметки 25−26 грн за доллар. Поскольку по другим показателям, в том числе и профицитному платежному балансу, гривня все еще имеет тенденцию к укреплению.

Что касается доверия инвесторов, то тут я бы добавил, что время лечит. И по мере того, как НБУ не будет совершать ошибочных действий, а власти Украины продолжат оставаться в фарватере политики по сотрудничеству с МВФ и другими финансовыми организациями, доверие инвесторов будет возвращаться, что постепенно приведет к укреплению национальной валюты", — прогнозирует эксперт.

«В ближайшие полгода гривня будет торговаться к доллару в диапазоне 25−29 гривен»

«Однако на сильное укрепление гривни я уже не рассчитываю, поскольку, даже если все финансовые показатели будут способствовать существенному росту национальной валюты, в новых условиях гривне это сделать не дадут, — считает Федоров. - Вся сила и энергия украинской валюты, которая будет «голосовать» за курс ниже 25 гривен за доллар, скорее всего, будет трансформирована в увеличение золотовалютных резервов страны.

Что касается желания властей страны по запуску кредитования, то я не сомневаюсь, что новый глава НБУ прекрасно понимает, что простым наполнением экономики деньгами этот вопрос не решить. Лучшим вариантом для стимулирования кредитования является путь по совершенствованию законодательства страны и уравновешиванию прав кредиторов и заемщиков, а также послабление в части нормативных требований к банкам. И я надеюсь, что Кирилл Шевченко будет действовать именно в этом направлении.

Ввиду всего вышеизложенного полагаю, что в ближайшие полгода гривня будет торговаться к доллару в диапазоне 25−29 гривен.

Но, правда, есть еще и третий вариант развития событий для курса гривни, который может начать реализовываться либо в конце нынешнего года, либо уже в следующем году. Дело в том, курс американского доллара на мировом рынке, вне зависимости от Украины и гривни, изменчив. И на сегодняшний день существуют достаточно серьезные основания полагать, что доллар США будет падать в цене по мере того, как мировая экономика будет восстанавливаться после коронавирусного кризиса. И если случится так и сам доллар будет падать, то гривня может укрепиться и на большую величину. Но это очень сильно зависит от того, какие цели в будущем для Национального банка Украины окажутся важнее. Если НБУ во главе угла поставит цель в виде ценовой стабильности, то курс гривни может укрепиться и до уровня ниже 25 гривен за доллар", — подытожил Михаил Федоров.

Стоит отметить, что снижение курса гривни привело к росту стоимости горючего на украинских АЗС. По мнению экспертов, каждая гривня в стоимости доллара это 80 копеек в цене литра бензина. Значит, если доллар подорожает на 3 гривни, то горючее на АЗС — приблизительно на 2,5 гривни.

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