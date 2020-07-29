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Чем опасны камни в желчном пузыре: на прямой линии «ФАКТОВ» хирург
Камни в желчном пузыре часто обнаруживают на УЗИ случайно. Человек теряется: ничего не беспокоит — стоит ли тревожиться?
— Тем, у кого выявили желчнокаменную болезнь, нужно насторожиться: в последнее время все чаще на фоне бессимптомного носительства камней развивается рак желчного пузыря, — рассказывает хирург, заведующий Киевским городским отделом хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы имени В. С. Земскова, действующим на базе столичной клинической больницы № 10, кандидат медицинских наук Дмитрий Любенко. — Навредить могут и мелкие, и крупные камни. Первые нередко выходят в желчные протоки, вызывая желтуху, воспаление поджелудочной железы. А большие со временем могут спровоцировать появление пролежней на желчных протоках, абсцессы печени.
— Можно понять, что мелкие камни закупорили желчный проток?
— Человек жалуется на желтуху, потемнение мочи, белый кал, а главное — на интенсивную боль в верхних отделах живота. Нужно как можно быстрее обратиться к хирургу — с помощью эндоскопа специалист удалит камень, и желчь будет оттекать свободно.
Но операцию нужно делать срочно — в первые часы или в течение суток с начала первого приступа. Почему? Мы опасаемся развития острого панкреатита — грозного заболевания, летальность при котором достигает 15 процентов. Острое воспаление поджелудочной железы возникает, когда камень одновременно перекрывает ее протоки, которые выходят в то же место, что и желчный проток.
— Как лечится острый панкреатит?
— Сначала консервативно, в частности назначаются препараты, уменьшающие секрецию поджелудочной железы. Но если улучшения нет, нужна операция. Поджелудочная железа в норме вырабатывает ферменты, которые выделяются в двенадцатиперстную кишку и переваривают пищу. Однако из-за возникшего блока сок поджелудочной железы возвращается назад и «разрывает» ее клетки. Начинается переваривание и самой поджелудочной железы, и расположенной вокруг нее жировой клетчатки — возникает некроз. Операция нужна, чтобы убрать омертвевшую ткань и спасти больному жизнь.
В чем преимущества лапароскопической операции перед открытым вмешательством? Как долго после удаления желчного пузыря нужно придерживаться диеты? Чем опасна запущенная желтуха?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 3 августа, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит хирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Леонидович Любенко.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 13 августа
Ранее на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответила офтальмолог Оксана Витовская. Она рассказала о болезнях глаз, профилактике и лечении, а также дала практические советы.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…
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