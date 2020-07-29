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Происшествия

Журналистка Любовь Величко заявила об угрозе для ее жизни: что об этом известно (видео)

15:50 29 июля 2020
Любовь Величко

Журналистка Любовь Величко написала заявления в полицию — автору статей о Telegram-каналах, которые влияют на работу украинского парламента и президента, угрожают убийством.

По ее словам, начальник броварской полиции пообещал, что угрозы журналистке будут расследоваться. Она несколько часов беседовала со следователями полицейского отделения.

«Я увидела, что они серьезно воспринимают мое заявление», — сказала журналистка и добавила, что будут открыты два уголовных производства — об угрозе убийством и о препятствовании журналистской деятельности.

По словам журналистки, в первом деле будет идти речь о неизвестных, которые угрожали ей в социальных сетях за публикацию расследования, а во втором фигурирует супруга Анатолия Шария Ольга.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», соучредитель интернет-издания «Запрет» Екатерина Сергацкова выехала из Украины вместе с семьей после угроз.

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