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Украина

Нацкорпус пообещал защитить журналистов, которым угрожают пророссийские сторонники

10:37 19 июля 2020
Нацкорпус пообещал защитить журналистов, которым угрожают пророссийские сторонники
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

«Национальный Корпус» в ответ на угрозы журналистам со стороны пророссийских сторонников пообещал работникам СМИ свою защиту. В частности, речь идет об авторе резонансных расследований о влиянии отдельных Telegram-каналов с пророссийской риторикой на внутреннюю политику Украины — Любови Величко.
Об этом сообщается на официальном сайте партии «Национальный Корпус».

«Угрозы автору резонансных расследований о том, как Telegram-каналы под кураторством ФСБ и других структур российского влияния влияют на украинскую политику — Любови Величко — это уже за гранью адекватности. Кроме нее угрозы личной расправы за свою честную работу и патриотическую позицию получают также и другие журналисты. Каждому, кто собирается преследовать украинских журналистов, советую сразу обращаться прямо к нам», — заявил в Facebook руководитель центрального штаба «Национального Корпуса» Максим Жорин.

Напомним, накануне украинская журналистка Любовь Величко обнародовала итоги своего расследования о причастности российских спецслужб к таким Telegram-каналам как «Темный рыцарь», «Макс Бужанский», «Dubinsky.pro», «Легитимный и «Резидент».

После этого она сообщила об угрозах в свой адрес.

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