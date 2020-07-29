3 августа на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит хирург Дмитрий Любенко

— Опасны и мелкие, и крупные камни в желчном пузыре, — говорит хирург, заведующий Киевским городским отделом хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы имени В. С. Земскова, действующим на базе столичной клинической больницы № 10, кандидат медицинских наук Дмитрий Любенко. — Мелкие нередко выходят в желчные протоки, вызывая желтуху, воспаление поджелудочной железы. А большие со временем могут спровоцировать появление пролежней на желчных протоках, абсцессы печени.

— Как понять, что камни закупорили желчный проток?

— Человек жалуется на желтуху, потемнение мочи, белый кал, а главное — на интенсивную боль в верхних отделах живота. Нужно как можно быстрее обратиться к хирургу — с помощью эндоскопа специалист удалит камень, и желчь будет оттекать свободно.

— Как лечится острый панкреатит?

— Сначала консервативно, в частности назначаются препараты, уменьшающие секрецию поджелудочной железы. Но если улучшения нет, нужна операция.

В чем преимущества лапароскопической операции перед открытым вмешательством? Как долго после удаления желчного пузыря нужно придерживаться диеты? Чем опасна запущенная желтуха? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 3 августа, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит хирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Леонидович Любенко. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 13 августа

Ранее на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответила офтальмолог Оксана Витовская. Она рассказала о болезнях глаз, профилактике и лечении, а также дала практические советы.

44

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter