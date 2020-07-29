27.53 / 27.73 32.34 / 32.72
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

3 августа на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит хирург Дмитрий Любенко

16:51 2 августа 2020
медицинский чемоданчик

— Опасны и мелкие, и крупные камни в желчном пузыре,  — говорит хирург, заведующий Киевским городским отделом хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы имени В. С. Земскова, действующим на базе столичной клинической больницы № 10, кандидат медицинских наук Дмитрий Любенко. — Мелкие нередко выходят в желчные протоки, вызывая желтуху, воспаление поджелудочной железы. А большие со временем могут спровоцировать появление пролежней на желчных протоках, абсцессы печени.

— Как понять, что камни закупорили желчный проток?

— Человек жалуется на желтуху, потемнение мочи, белый кал, а главное — на интенсивную боль в верхних отделах живота. Нужно как можно быстрее обратиться к хирургу — с помощью эндоскопа специалист удалит камень, и желчь будет оттекать свободно.

— Как лечится острый панкреатит?

— Сначала консервативно, в частности назначаются препараты, уменьшающие секрецию поджелудочной железы. Но если улучшения нет, нужна операция.

В чем преимущества лапароскопической операции перед открытым вмешательством? Как долго после удаления желчного пузыря нужно придерживаться диеты? Чем опасна запущенная желтуха?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 3 августа, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит хирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Леонидович Любенко.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 13 августа

Ранее на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответила офтальмолог Оксана Витовская. Она рассказала о болезнях глаз, профилактике и лечении, а также дала практические советы.

Читайте также: Почему в желчном пузыре возникают камни и как лечится желчнокаменная болезнь: отвечает врач

44

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Огнестрельное оружие

Не поделили место для парковки? В Запорожье мужчина в ходе ссоры расстрелял соседа (видео)

Максим Миргородский

Голубые береты уже в прошлом, как и празднование дня ВДВ, — комбриг Миргородский

Больница

На Харьковщине умер 12-летний мальчик, которого мама самостоятельно лечила от «ангины»

открытка

День Ильи: красивые открытки и поздравления с праздником

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер