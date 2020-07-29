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3 августа на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит хирург Дмитрий Любенко
— Опасны и мелкие, и крупные камни в желчном пузыре, — говорит хирург, заведующий Киевским городским отделом хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы имени В. С. Земскова, действующим на базе столичной клинической больницы № 10, кандидат медицинских наук Дмитрий Любенко. — Мелкие нередко выходят в желчные протоки, вызывая желтуху, воспаление поджелудочной железы. А большие со временем могут спровоцировать появление пролежней на желчных протоках, абсцессы печени.
— Как понять, что камни закупорили желчный проток?
— Человек жалуется на желтуху, потемнение мочи, белый кал, а главное — на интенсивную боль в верхних отделах живота. Нужно как можно быстрее обратиться к хирургу — с помощью эндоскопа специалист удалит камень, и желчь будет оттекать свободно.
— Как лечится острый панкреатит?
— Сначала консервативно, в частности назначаются препараты, уменьшающие секрецию поджелудочной железы. Но если улучшения нет, нужна операция.
В чем преимущества лапароскопической операции перед открытым вмешательством? Как долго после удаления желчного пузыря нужно придерживаться диеты? Чем опасна запущенная желтуха?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 3 августа, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит хирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Леонидович Любенко.
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Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]
Материал о прямой линии читайте в четверг, 13 августа
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