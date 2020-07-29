Полтавский террорист Скрипник может быть уже мертвым: Геращенко указал на важный момент

Романа Скрипника, взявшего в заложники полицейского, а после скрывшегося в районе Решетиловского леса, уже может не быть в живых.

Как передает «112», такое предположение высказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

«Одна из версий — что этот человек, возможно, уже и неживой, потому что, по данным полиции и по свидетельствам полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как казалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов», — заявил Геращенко.

По его словам, о наркотической зависимости говорили и люди, близко общавшиеся со Скрипником. «Мы думаем, что он мог завершить жизнь самоубийством», — сказал Геращенко и добавил, что полиция продолжает его поиски.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в полиции Полтавской области заявляли, что Роман Скрипник имеет навыки выживания в экстремальных условиях на пересеченной местности и что у него есть проблемы с психикой на фоне злоупотребления наркотиками.

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