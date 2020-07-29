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Лидеру «Динамо» сделали операцию в одной из клиник Германии (фото)
Один из лидеров киевского «Динамо», которое возглавил Мирча Луческу, 26-летний словенский полузащитник Беньямин Вербич перенес хирургическое вмешательство. В одной из клиник Мюнхена ему сделали операцию на паховых кольцах.
Об этом футболист сообщил в своем Instagram. По его словам, операция прошла удачно, и в кратчайшие сроки он должен вернуться в строй.
Как известно, в мае 2019-го Вербич там же, в Мюнхене, перенес операцию на голеностопе.
Отметим, что в связи с травмой динамовец не строил особых планов на краткосрочный отпуск. Вербич несколько дней пробыл в родном доме в Словении, после чего отправился на обследование в Мюнхен. Правда, Беньямин успел побывать на игре своего родного клуба «Целье», который впервые в истории стал чемпионом Словении.
Добавим, что в финишировавшем чемпионате Украины Беньямин Вербич забил за «Динамо» 11 мячей и отдал четыре голевые передачи.
Напомним, что киевское «Динамо» выйдет из отпуска 30 июля. В этот день команде будет представлен новый главный тренер.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в поединке с 16 послематчевыми пенальти завоевало Кубок Украины.
Фото ФК «Динамо»70
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