Лидеру «Динамо» сделали операцию в одной из клиник Германии (фото)

Один из лидеров киевского «Динамо», которое возглавил Мирча Луческу, 26-летний словенский полузащитник Беньямин Вербич перенес хирургическое вмешательство. В одной из клиник Мюнхена ему сделали операцию на паховых кольцах.

Об этом футболист сообщил в своем Instagram. По его словам, операция прошла удачно, и в кратчайшие сроки он должен вернуться в строй.

Как известно, в мае 2019-го Вербич там же, в Мюнхене, перенес операцию на голеностопе.

Отметим, что в связи с травмой динамовец не строил особых планов на краткосрочный отпуск. Вербич несколько дней пробыл в родном доме в Словении, после чего отправился на обследование в Мюнхен. Правда, Беньямин успел побывать на игре своего родного клуба «Целье», который впервые в истории стал чемпионом Словении.

Добавим, что в финишировавшем чемпионате Украины Беньямин Вербич забил за «Динамо» 11 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, что киевское «Динамо» выйдет из отпуска 30 июля. В этот день команде будет представлен новый главный тренер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в поединке с 16 послематчевыми пенальти завоевало Кубок Украины.

Фото ФК «Динамо»

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