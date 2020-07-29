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Политика

Американская торговая палата заявила о давлении на иностранных инвесторов

18:14 29 июля 2020
АМКУ
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Американская торговая палата (ACC) обеспокоена пренебрежением законными правами компаний во время судебного обжалования решения Антимонопольного комитета Украины № 697-р от 10 октября 2019 года. Об этом говорится в официальном письме Американской торговой палаты.

По мнению ACC, в этой ситуации может иметь место нарушение прав и законных интересов международных инвесторов в Украине.

«Палата обеспокоена попыткой возложить ответственность за структурные изменения рынка дистрибуции табачной продукции в 2011—2012 гг., которые произошли при непосредственном согласии Антимонопольного комитета Украины, на международные компании «В.А.Т. — Прилуки», «Джей Ти Интернешнл Компани Украина», «Империал Тобакко Юкрейн» и «Филипп Моррис Украина», — заявили в Американской торговой палате.

В АСС напомнили: еще в ноябре 2011 Антимонопольный комитет выдал ряд разрешений (решение №№ 701-р, 702-р, 703-р, 704-р от 23 ноября 2011 года) на консолидацию рынка без проведения консультаций с производителями и другими заинтересованными сторонами.

«Преждевременное взыскания штрафа и обеспечение иска в виде наложения ареста на имущество компаний является прямым нарушением Закона Украины „О защите экономической конкуренции“, что может привести к падению поступлений в Государственный бюджет и создание предпосылок для беспрецедентного роста нелегального импорта табачных изделий», — заявили в американской торговой палате.

В АСС призвали органы государственной власти к справедливому и беспристрастному отношению к международным инвесторам в Украине и обеспечению надлежащего правового процесса.

Напомним, что ранее непоследовательные действия Антимонопольного комитета, который сначала дал разрешения на монополизацию рынка дистрибуции табачных изделий, а затем начал штрафовать за это производителей табачных изделий, раскритиковали в Европейской Бизнес Ассоциации.

Среди прочего в ЕВА заявили, что действия Антимонопольного комитета противоречат ст. 255 Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом.

«За время работы в Украине представители табачной индустрии инвестировали более 2 млрд долларов США в экономику государства, а по результатам 2019 года, заплатили 55 млрд грн налогов в государственный бюджет. Соответственно, наложения арестов может практически поставить на паузу работу 4 международных компаний, которые входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины», — предупредили в Европейской Бизнес Ассоциации.

В свою очередь, юрист в сфере права международной торговли и преподаватель Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко Анна Гладштейн напоминает о постановлении Верховного суда Украины от 2 декабря 2019 года по делу № 910/1646/19, по которой ВСУ по сути признал ошибки в работе Антимонопольного комитета в регулировании табачного рынка в предыдущие годы.

Таким образом, делает вывод Анна Гладштейн, своим решением по штрафу Антимонопольный комитет по сути пытается переложить с себя ответственность за ошибочные решения.

В свою очередь, одна из международных табачных компаний — «Империал Тобакко Юкрейн» — была вынуждена заплатить штраф, но не признала свою вину и сообщила АМКУ о подачи апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции и своем намерении продолжать защищать свои права в судах высшей инстанции и международном инвестиционном арбитраже.

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