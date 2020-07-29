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Политика

Федине вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому: нардеп ждет президента в суде

18:54 29 июля 2020
София Федина

ГБР подозревает нардепа из парламентской фракции «Европейская солидарность» Софию Федину в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому по предварительному сговору. Ей вручили обвинительный акт по этому делу.

Как сообщает Liga.net, дело будет передано в суд. Федина заявила, что Зеленский должен будет явиться в суд и сказать, в каких словах Федины и Зверобой прозвучала угроза его жизни.

Федина уверена, что процесс удастся повернуть в другую сторону.

«Мы будем судить президента Зеленского как потерпевшего, мы будем судить ГБР и Генеральную прокуратуру как таких, что предали Украину», — сказала она.

Ране сообщалось, что президент Владимир Зеленский подал в суд на художника и телеведущего Сергея Пояркова, который якобы угрожал главе государства убийством. Ему инкриминировали часть 1 статьи 346 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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