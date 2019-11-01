На нардепа из фракции Порошенко завели дело из-за «угрозы» Зеленскому

Украина

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство из-за высказываний Софии Федины, народного депутата «Европейской солидарности», в адрес президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда».

В ГПУ обратился народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.

«Да, это правда. И не только он (Качура), но и много народных депутатов обращались по этому поводу. Производство было открыто в понедельник, там очевидные признаки преступления, по которым было открыто производство. Кажется, ГБР сейчас расследует», — подтвердил факт открытия уголовного дела генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Жалоба Качуры основана на словах Софии Федины и волонтера Маруси Звиробий, которые прокомментировали поездку Владимира Зеленского на передовую словами: «Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают».

Ранее сообщалось, что нардеп Яна Зинкевич язвительно отреагировала по поводу нападок «слуг народа» на Софию Федину.

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