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На нардепа из фракции Порошенко завели дело из-за «угрозы» Зеленскому
Генеральная прокуратура открыла уголовное производство из-за высказываний Софии Федины, народного депутата «Европейской солидарности», в адрес президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда».
В ГПУ обратился народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.
«Да, это правда. И не только он (Качура), но и много народных депутатов обращались по этому поводу. Производство было открыто в понедельник, там очевидные признаки преступления, по которым было открыто производство. Кажется, ГБР сейчас расследует», — подтвердил факт открытия уголовного дела генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
Жалоба Качуры основана на словах Софии Федины и волонтера Маруси Звиробий, которые прокомментировали поездку Владимира Зеленского на передовую словами: «Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают».
Ранее сообщалось, что нардеп Яна Зинкевич язвительно отреагировала по поводу нападок «слуг народа» на Софию Федину.
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