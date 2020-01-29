Политика

Суд решил отпустить художника Пояркова, но пять лет ему все-таки "светит"

Шевченковский районный суд 29 января избрал меру пресечения для телеведущего и художника Сергея Пояркова, который по версии СБУ, угрожал убийством президенту Зеленскому. Напомним, такое же подозрение ранее было выдвинуто народному депутату Софии Федине и волонтеру Марусе Зверобой.

По решению Фемиды Пояркова отпустили под личное обязательство, сообщает Еспресо.TV.

О подозрениях в адрес художника стало известно 28 января 2020 года. Ему инкриминировали часть 1 статьи 346 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, что после того, как к волонтеру Марусе Зверобой с обысками приходили сотрудники Госбюро расследований вместе с бойцами подразделения СБУ «Альфа», она побывала на допросе в ГБР.

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