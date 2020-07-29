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Жертвой расстрела на трассе Киев — Харьков стал криминальный авторитет
Расстрелянный Mersedes-Benz S-350 с киевскими номерами был обнаружен в среду, 29 июля, около 16:00 недалеко от трассы Киев — Харьков в Пирятинском районе Полтавской области. В салоне, на водительском сиденье, находился труп мужчины. По не подтвержденным пока данным, это 35-летний житель Донецкой области, известный криминальный авторитет Александр М., сообщил портал «Новина».
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Об Александре М. известно, что он уроженец Горловки Донецкой области, входил в группировку Юрия Иванющенко (Юры Енакиевского). «Мало того, что на этих людях моря крови по еще довоенному бандитизму, но и во время войны бандиты Енакиевского активно действовали на стороне сепаратистов, помогали захватывать города и убивали, убивали, убивали. А сейчас их спокойно можно встретить в престижных ресторанах Киева. Странно, не правда ли? Или же все объясняется тем, что бандиты Енакиевского сейчас стали звеном в контрабандной цепи, в которой участвует также и СБУ?» — пишет об этой группировке портал «Антикор».
Накануне на Львовщине в джипе взорвали предпринимателя, который, по некоторым данным, имел отношение к игорному бизнесу и был связан с одним из местных криминальных авторитетов.56
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