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"Грязные намерения": Лукашенко отреагировал на задержание наемников "Вагнера" под Минском (видео)
Президент Беларуси Александр Лукашенко крайне резко высказался по поводу реакции России на задержание под Минском наемников ЧВК «Вагнера».
«Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения», — приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Беларуси.
На срочном совещании Совета безопасности Беларуси председатель КГБ Валерий Вакульчик отдельно уточнил, что все задержанные в ночь на 29 июля — граждане России и являются наемниками-«вагнеровцами». Отмечалось, что 14 задержанных ранее засветились в боевых действиях на Донбассе.
Президент Беларуси намерен потребовать объяснений от российской стороны. «Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно», — подытожил Лукашенко.
По итогам совещания Совбеза было решено, что белорусский МИД пригласит послов России и Украины, чтобы обсудить резонансное задержание.
Напомним, в ночь на 29 июля в санатории в Минском районе были задержаны прибывшие из России граждане. Из 32 задержанных некоторые участвовали в боевых действиях на Донбассе и были внесены в базу сайта «Миротворец».
Фото president.gov.by188
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