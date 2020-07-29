- 20:13 СБУ накрыла склад с нелегальными лекарствами против рака на миллионы гривен
- 20:11 Быть или не быть в ТКГ: Кравчука вызывают в Офис президента
- 20:00 Неделю скрывала симптомы: в Николаеве разгорелся скандал вокруг смерти медработника от коронавируса
- 19:56 Под Харьковом военные вертолетчики устроили учения прямо на людном пляже: в сети негодуют
- 19:38 "Грязные намерения": Лукашенко отреагировал на задержание наемников "Вагнера" под Минском
- 19:28 В Офисе генпрокурора опровергли информацию о пропаже дела о разгоне студентов на Майдане в 2013 году
- 19:24 Жертвой расстрела на трассе Киев — Харьков стал криминальный авторитет
- 19:15 Стало плохо на даче: олимпийский чемпион умер в 65 лет
- 19:07 Часть задержанных в Беларуси "вагнеровцев" засветилась на Донбассе
- 19:03 «Колос» — «Мариуполь»: где смотреть онлайн финал плей-офф за путевку в Лигу Европы
- 18:54 Федине вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому: нардеп ждет президента в суде
- 18:18 В Украине внедрение единого е-билета начнут с метро и железной дороги
Под Харьковом военные вертолетчики устроили учения прямо на людном пляже: в сети негодуют (видео)
В Харьковской области людей, которые отдыхали возле водоема, напугал вертолет. Он пролетел так низко, что поток воздуха от лопастей даже перевернул лодку. Ранее в небе над Киевом птица едва не стала причиной крушения армейского вертолета.
Видео полета вертолета над пляжем в городе Чугуеве, находящемся в Харьковской области, размещено на своей странице Харьков LIVE в Facebook.
«Это оказались учения, но почему их проводят возле людного пляжа, переместились хотя бы в другой конец водоёма или людей убрали», — написано в сообщении.
Сеть отреагировала множеством возмущенных комментариев, пользователи требуют привлечь пилотов к ответственности:
Ранее сообщалось, что под Полтавой разбился вертолет, в котором летел бывший министр.124
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Неделю скрывала симптомы: в Николаеве разгорелся скандал вокруг смерти медработника от коронавируса (видео)
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 746 мм