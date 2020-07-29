Под Харьковом военные вертолетчики устроили учения прямо на людном пляже: в сети негодуют (видео)

В Харьковской области людей, которые отдыхали возле водоема, напугал вертолет. Он пролетел так низко, что поток воздуха от лопастей даже перевернул лодку. Ранее в небе над Киевом птица едва не стала причиной крушения армейского вертолета.

Видео полета вертолета над пляжем в городе Чугуеве, находящемся в Харьковской области, размещено на своей странице Харьков LIVE в Facebook.

«Это оказались учения, но почему их проводят возле людного пляжа, переместились хотя бы в другой конец водоёма или людей убрали», — написано в сообщении.

Сеть отреагировала множеством возмущенных комментариев, пользователи требуют привлечь пилотов к ответственности:

Ранее сообщалось, что под Полтавой разбился вертолет, в котором летел бывший министр.

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