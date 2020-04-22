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Под Киевом птица едва не сбила армейский вертолет
В среду, 22 апреля, в небе над столицей едва не произошла трагедия с армейским вертолетом: в условиях идеальной видимости в двигатель винтокрылой машины попала птица. К счастью, «Ми-8» сумел избежать печальной участи других вертолетов и удержался в воздухе: от неожиданности его движок «чихнул», но все же выдержал удар, позволив пилотам зайти на посадку.
Об этом говорится в сообщении Бригады Транспортной Авиации на странице в Facebook.
«Во время плановых полетов Бригады Транспортной Авиации, при отработке полета пары на групповую слетанность в простых метеорологических условиях на предельно малых высотах, в двигатель одного из вертолетов Ми-8 МСБ-В попала птица», — сказано в сообщении.
Уточняется, что экипаж совершил вынужденную посадку на площадку вне аэродрома постоянного базирования.
К месту инцидента выехала наземная поисково-спасательная группа и представители командования части.
Обеспокоенность из-за инцидента вполне понятна, если вспомнить аварии, когда в РФ разбился вертолет с депутатом Госдумы на борту, а в США после падения вертолета погиб легендарный баскетболист Коби Брайант.
В нашем случае все обошлось без некрологов и сожалений в СМИ, чему рады как коллеги вертолетчиков, так и читатели их Facebook-страницы, отмечающие, что самое главное — то, что члены экипажа остались в живых.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году на Полтавщине в результате крушения вертолета американского производства погиб бывший министр аграрной политики Украины (2016−2018 годы) и бывший депутат Тарас Кутовой.
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