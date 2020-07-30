После инцидента с "вагнеровцами" Беларусь усиливает границу с Россией: в сети появилось видео переброски войск

После появления сообщений о задержании в Беларуси членов иностранной частной военной компании Вагнера Государственный пограничный комитет принял решение усилить оперативное прикрытие государственных границ.

Об этом заявил Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков, передает БЕЛТА.

«И в том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены», — приводит слова чиновника агентство.

По словам Ревкова, президент Беларуси «также обратил внимание на безопасность проведения массовых мероприятий, в том числе связанных с избирательной кампанией».

«По усилению контроля за допуском в места проведения мероприятий, обеспечению безопасности, проверки людей. Потому что по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления — снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности», — заявил Андрей Равков.

В то же время местный Telegram-канал NEXTA Live сообщил о том, что по всей территории Беларуси проходит передислокация подразделений внутренних войск.

«Сегодня мы получили несколько десятков сообщений о том, что в Минск и, соответственно, по Минску двигалась внушительная колонна техники с солдатами. На сопровождающих машинах были номера Витебской области. Конечным пунктом колонны оказалась в/ч 5448 внутренних войск на столичной улице Маяковского», — говорится в сообщении.

В частности, на трассе М1 войска устанавливают палатки. Зачем и на какой срок — пока неизвестно.

В то же время представитель оппозиции, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников считает задержание боевиков ЧВК «Вагнер» в Беларуси постановкой, организованной вместе с Москвой. Об этом он заявил в комментарии изданию «ГОРДОН».

По его словам, «задержание россиян из ЧВК „Вагнер“ — самодеятельный, колхозный спектакль. Никто даже о малейшей правдоподобности не позаботился. Геббельсовские рецепты в действии: чем больше ложь, тем скорее ей поверят люди».

Санников отметил, что белорусы подобные спектакли наблюдают каждый избирательный год, когда у [президента Беларуси Александра] Лукашенко плохи дела. В 2006 году председатель КГБ появился на экранах со «страшилками» о том, что Беларусь завезли отравленных крыс, чтобы запустить их в систему водоснабжения. Потом крысы благополучно исчезли. В 2010 году ловили боевиков, которые заготовили взрывчатые вещества и металлические прутья, чтобы взрывать Дом правительства. В 2017 году писали, что готовится вооруженный переворот. В тот же год был джип с «украинскими боевиками», который прорвался через границу Беларусь с территории Украины. Но и он затем растворился в воздухе.

Политик считает, что белорусский президент не осмелился бы задерживать россиян без позволения Кремля.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в среду, 29 июля, в Беларуси задержали 32 бойцов российской частной военной компании «Вагнера». В правоохранительных органах заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании в стране. В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ситуацию чрезвычайным происшествием и потребовал от России объяснений.

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