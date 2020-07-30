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Жизнь на Марсе возможна: ученые пришли к неожиданным выводам
Накануне отправки миссии NASA на Марс внимание многих землян снова приковано к загадочной Красной планете. Один из вопросов, на который пока что не найдено ответов, связан с тем, что ученым не удалось получить никаких свидетельств жизни на поверхности Марса.
В то же время надежда найти жизнь на планете может быть связана с более глубокими слоями местного грунта. Будучи до сих пор неисследованными, теоретически они вполне подходят для существования примитивных организмов.
К такому выводу пришел астрофизик из Нью-Йоркского университета Димитра Атри (Dimitra Atri), статья которого опубликована в журнале Scientific Reports, пишет РИА Новости.
Считается установленным, что молодой Марс был вовсе не той ледяной и безвоздушной пустыней, которой кажется сегодня. На планете присутствовали плотная атмосфера и большие запасы воды. Однако со временем они были утеряны, и теперь лишь ниже поверхности вода может сохраняться в виде насыщенных солями растворов и среди отложений льда.
Кроме того, Димитра Атри отмечает, что на умеренной глубине в несколько метров жизнь защищена от резких перепадов температуры и ультрафиолетовых лучей Солнца, которые делают поверхность Красной планеты смертельно опасной. Но вот высокоэнергетические частицы космического излучения способны проникать и сюда. Именно они, по предположению ученого, могут служить основным источником энергии для слабой и необычной местной жизни — если она все-таки имеется.
Используя данные об экстремальных обитателях нашей собственной планеты — например, живущих глубоко под землей, — ученый смоделировал экосистемы, которые теоретически могут существовать и под поверхностью Марса. По его предположению, галактические космические лучи, попадая в перенасыщенные и ледяные водные растворы, способны запускать цепочки окислительно-восстановительных реакций, создавая поток вещества и энергии, который служит основой любой жизни.
Автор статьи предлагает и практические эксперименты, которые мог бы поставить будущий европейский марсоход Rosalind Franklin. Он должен отправиться в полет в рамках второго этапа совместной российско-европейской миссии ExoMars и будет оснащен двухметровым буром, что позволит ему заглянуть в «индуцированные галактическими лучами радиолитические зоны», предсказанные Атри.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в отличие от NASA, Европейское космическое агентство (ESA) и российская корпорация Роскосмос отложили запуск второй миссии ExoMars для изучения Марса до 2022 года. Причиной официально назвали пандемию коронавируса.32
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