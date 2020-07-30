Меган Маркл заплатит 90 тысяч долларов судебных издержек, проиграв первый раунд битвы с прессой

Меган Маркл согласилась заплатить 67 тысяч фунтов (около 87 тысяч долларов) в качестве судебных издержек, проиграв первый раунд юридической битвы с британской прессой. Об этом сообщает издание Daily Mail, с издателем которого судится герцогиня.

Осенью прошлого года супруга британского принца Гарри подала в суд на таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers за публикацию частного письма Меган, адресованного ее отцу Тoмасу Марклу. Герцогиня Сассекская и ее муж считают это вмешательством в их частную жизнь. И обвиняют газету в том, что цитаты из письма подали таким образом, чтобы создать негативное впечатление о герцогине.

Однако в мае представители The Mail on Sunday добились отмены части требований Меган. Судья Марк Уорби согласился аннулировать некоторые пункты ее обвинений. В частности, утверждение о том, что издатель действовал «нечестно», публикуя отдельные выдержки из письма и искажая общий смысл послания. Судья также отклонил обвинения в том, что издание намеренно разжигало конфликт между Меган и ее отцом с целью испортить ее имидж.

Уорби заявил, что отклоненные им обвинения не касаются сути дела.

Между тем Меган обратилась к суду с просьбой не придавать огласке имена пяти ее подруг, которые дали анонимное интервью американскому журналу People, из которого публика впервые узнала о существование письма Меган к отцу, публикация которого впоследствии стала поводом для судебного иска. Томас Маркл заявил, что передал письмо дочери журналистам, чтобы защитить себя от клеветы.

Associated Newspapers настаивает на том, чтобы имена подруг Меган были преданы огласке — в противном случае это нарушило бы принципы открытости правосудия. Адвокаты герцогини подали протест. Меган не желает, чтобы ее подруги, которые все являются «молодыми матерями», были замешаны в эту историю. И что это «неприемлемая цена» за право отстаивать право герцогини на неприкосновенность ее частной жизни.

Меган утверждает, что не знала о намерениях приятельниц дать интервью, в котором они решили отстоять ее интересы. Хотя многие журналисты подозревали, что именно герцогиня, которая должна была следовать правилам королевской семьи и не имела возможности публично защищать себя, попросила подружек улучшить ее репутацию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри подали в суд на неизвестных папарацци, снимавших их сына Арчи с помощью дрона.



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