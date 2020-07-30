Популярная модель plus-size показала растяжки после родов, отказавшись от фотошопа (фото)

Одна из самых известных в мире моделей plus-size, 32-летняя американка Эшли Грэм, сделала новую фотосессию в купальниках, выложив у себя в Instagram часть снимков, которые выполнил ее муж — кинооператор и фотограф Джастин Эрвин. Эшли, которая родила своего первенца Айзека полгода назад, отказалась от фотошопа, гордо демонстрируя растяжки, образовавшиеся на животе во время беременности.

Активистка общественного движения бодипозитива уверена, что таким образом она помогает женщинам, которые чувствуют неуверенность в себе из-за своей внешности. «Я хочу, чтобы они поняли, что у всех у нас есть то, что общество велит нам скрывать. Но почему мы должны делать это?», — сказала она в интервью журналу People.

Несколькими днями ранее Грэм также выложила довольно откровенные снимки, на которых кормит сына грудью.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что беременная Эшли Грэм снялась голой в провокационном видео.

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