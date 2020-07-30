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На Луганщине пьяный мужчина сжег флаг Украины: в полиции показали фото вандала
На Луганщине, где в день освобождения Лисичанска неизвестне осквернили памятник павшим украинским бойцам, полицейские задержали вандала, который сорвал с флагштока и сжег флаг Украины.
Как сообщает спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай, инцидент произошел в четверг, 30 июля, в селе Можникивка. Там неизвестный мужчина сорвал флаг, висевший возле магазина, и поджег его.
«Правонарушителем оказался 25-летний житель села Танюшивка, который находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения сорвал флаг с флагштока и сжег его», — отметили в полиции.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины («Надругательство над государственными символами».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье подростки сорвали государственный флаг Украины и сняли это на видео. Позже их нашли и заставили извиниться, тоже под запись.294
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