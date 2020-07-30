27.50 / 27.74 31.99 / 32.54
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Луганщине пьяный мужчина сжег флаг Украины: в полиции показали фото вандала

10:42 30 июля 2020
Вандал и полицейские

На Луганщине, где в день освобождения Лисичанска неизвестне осквернили памятник павшим украинским бойцам, полицейские задержали вандала, который сорвал с флагштока и сжег флаг Украины.

Как сообщает спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай, инцидент произошел в четверг, 30 июля, в селе Можникивка. Там неизвестный мужчина сорвал флаг, висевший возле магазина, и поджег его.

«Правонарушителем оказался 25-летний житель села Танюшивка, который находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения сорвал флаг с флагштока и сжег его», — отметили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины («Надругательство над государственными символами».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье подростки сорвали государственный флаг Украины и сняли это на видео. Позже их нашли и заставили извиниться, тоже под запись.

294

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Меган Маркл

Меган Маркл пожаловалась, что дворец запрещал ей носить украшения по собственному вкусу (фото)

Энди Картрайт

В Санкт-Петербурге нашли расчлененное тело рэпера из Украины Энди Картрайта

Дмитрий Чернявский

Прошло шесть лет: полиция ищет свидетелей убийства в Донецке Дмитрия Чернявского

Malik B

В 47 лет умер один из основателей группы The Roots (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер