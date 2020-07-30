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Прошло шесть лет: полиция ищет свидетелей убийства в Донецке Дмитрия Чернявского

11:11 30 июля 2020
Дмитрий Чернявский

В полиции Донецкой области просят откликнуться свидетелей событий 13 марта 2014 года в Донецке, где во время митинга «Донецк — это Украина» был убит герой Украины Дмитрий Чернявский, ставший одной из первых жертв боевиков.

«Селидовское отделение полиции проводит следственные действия в уголовном производстве, открытом по фактам массовых беспорядков (ч. 1 ст. 294 УК) и умышленного убийства человека (ч. 1 ст. 115 УК). В результате предварительного расследования установлено, что во время проведения мирной акции „Донецк — это Украина“ группа лиц, действуя умышленно, с применением предметов, специально предназначенных для нанесения телесных повреждений, грубо нарушила общественный порядок, в результате чего гражданам, которые принимали участие в указанном мероприятии, были нанесены травмы разной степени тяжести», — сообщают в полиции.

Полицейские просят откликнуться свидетелей вышеупомянутых событий, которым известны обстоятельства совершенных преступлений или лица, причастные к их совершению. Обращаться по телефонам 623 772 466, 954 544 638, 502 726 969, 505 639 445 или 102.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», еще в апреле 2014 года в полиции заявляют, что знают в лицо человека, который мог быть причастен к убийству — на видео был запечатлен мужчина, отходящий от упавшего Дмитрия Чернявского и прячущий нож в рукав.

Фото Игоря Сердюкова.

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