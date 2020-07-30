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Мир

Напоминало сцену из ада: в США поезд сошел с рельсов и загорелся, обрушив мост (видео)

12:13 30 июля 2020
Горящий на мосту поезд

В городе Темпе в американском штате Аризона грузовой поезд, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества, сошел с рельсов и загорелся, когда переезжал мост через озеро Темпе-Таун-Лейк.

Пожар охватил восемь из десяти вагонов. Мост под горящим составом частично обрушился. В тушении огня принимали участие почти сто пожарных, которые стремились не допустить утечки из вагонов опасных материалов.

Свидетели говорят, что зрелище напоминало «сцену из ада».

Однако, как сообщает CNN, обошлось без жертв. Лишь одному человеку, надышавшемуся дымом, понадобилась медицинская помощь.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Египте произошла утечка нефти и загорелся трубопровод — впечатляющие видео попало в сеть.


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Напоминало сцену из ада: в США поезд сошел с рельсов и загорелся, обрушив мост (видео)

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