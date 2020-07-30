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Напоминало сцену из ада: в США поезд сошел с рельсов и загорелся, обрушив мост (видео)
В городе Темпе в американском штате Аризона грузовой поезд, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества, сошел с рельсов и загорелся, когда переезжал мост через озеро Темпе-Таун-Лейк.
Пожар охватил восемь из десяти вагонов. Мост под горящим составом частично обрушился. В тушении огня принимали участие почти сто пожарных, которые стремились не допустить утечки из вагонов опасных материалов.
Свидетели говорят, что зрелище напоминало «сцену из ада».
Однако, как сообщает CNN, обошлось без жертв. Лишь одному человеку, надышавшемуся дымом, понадобилась медицинская помощь.
#BREAKING First images from @chopperguyhd of the bridge collapse and train fire on the north end of downtown Tempe, east side of Tempe Beach Park. #azfamily pic.twitter.com/Xr1Q6CWrQC— Gina Maravilla (@GinaMaravillaTV) July 29, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Египте произошла утечка нефти и загорелся трубопровод — впечатляющие видео попало в сеть.
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