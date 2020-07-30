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Происшествия

Жесткое ДТП с патрульными в Одессе: момент столкновения авто попал на видео

13:40 30 июля 2020
Место ДТП

Пострадавшие утром 30 июля в ДТП с участием машины патрульной полиции в Одессе, напротив здания обладминистрации по проспекту Шевченко, госпитализированы в городскую клиническую больницу № 11. По словам главного врача Николая Турчина, у всех трех пациентов — многочисленные травмы различной степени тяжести.

Самые серьезные травмы получил 32-летний Степан, водитель микроавтобуса. Он помещен в реанимационное отделение в тяжелом состоянии, которое, вместе с тем, расценивается как стабильное.

«У этого пациента — травма головы, перелом таза и ноги. Его жизни ничего не угрожает, но на восстановление после перелома таза может уйти порядка трех месяцев», — сказал главврач.

35-летний патрульный полицейский сломал лодыжку. Он находится в травматологии, после стабилизации состояния ему предстоит операция.

В хирургическое отделение помещена 22-летняя полицейская, у нее перелом трех ребер, ушиб грудной клетки и перелом руки.

По словам родственников водителя микроавтобуса, он транспортировал 4 тонны питьевой воды в бутылях для кулеров.

«Его авто ехало на зеленый, разрешающий сигнал светофора. Столкновение произошло после того, как патрульные что-то скомандовали в мегафон. От удара отлетело переднее колесо микроавтобуса, и Степан вылетел из машины…» — рассказал зять пострадавшего, Николай. Он также утверждает, что полиция не связывалась с родственниками пострадавшего.

«Только когда Степана уже везли на МРТ, один из полицейских сказал, что водитель микроавтобуса сам виноват. Однако протокола о ДТП у нас нет, где микроавтобус — неизвестно. Ни за что покалечили моего мужа — нормального человека, отца маленького ребенка. Считаю, должна быть честность и объективность при рассмотрении случившегося…» — сказала Виктория, жена водителя.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе в тройное ДТП попал автомобиль с активистом Демьяном Ганулом. Активист направлялся на заседание суда в Лиманский район Одесской области, где должны избрать меру пресечения стрелявшим по машине Ганула.

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