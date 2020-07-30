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Агрессивные парни битой и ногами избили пенсионеров в Запорожье: детали жуткой истории
В Запорожье компания молодых людей зверски избила пенсионеров на дороге за слишком медленную езду. Напомним, ранее в Киеве арестовали мужчину, издевавшегося над родителями.
Инцидент произошел возле АЗС на дамбе проспекта Соборного, сообщил в Facebook Сергей Барбашин.
По его информации, молодчики на MG 5 обогнали машину Skoda Fabia и прижали ее к обочине, после чего приступили к наказанию.
Сначала они били по кузову автомобиля Skoda Fabia, в котором находились 3 пассажира — пенсионеры, а затем водитель MG 5 взял биту и нанес несколько ударов в грудь пассажиру Skoda, а его напарник ногами избил второго, 65-летнего пассажира Skoda.
Пострадавшие были госпитализированы, а нападавших разыскивает полиция.
Напомним, в Ужгороде школьники напали на пенсионера.131
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