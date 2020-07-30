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Происшествия

Целый город на Хмельнитчине остался без воды после сильнейшего урагана: в сети показали последствия буйства стихии (фото, видео)

15:53 30 июля 2020
Град

В сети показали последствия стихии, которая обрушилась 29 июля на Шепетовку, что в Хмельницкой области. Ранее сильнейший ливень затопил Бердянск.

Как сообщает издание «Шепетівка», из-за ураганного ветра произошло ЧП на электросетях, что, в свою очередь, привело к отключению насосной станции — город остался без воды. Некоторые районы Шепетовки засыпало крупным градом.

Сильные порывы ветра повалили деревья в парке, на улице Радищева, проспекте Мира и других улицах, а также сорвали внешнюю обшивку и вывеску со стелы стадиона «Локомотив».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото и видео последствий стихии, которая привела к затоплению улиц в курортной Кирилловке, а также баз отдыха на Федотовой косе.

Фото с сайта https://shepetivka.com.ua.

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