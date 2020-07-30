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Протестующие торговцы рынка на киевской Троещине на полтора часа заблокировали работу троллейбусов и автобусов (фото, видео)
В четверг, 30 июля, в Деснянском районе Киева возмущенные люди перекрыли проспект Маяковского в районе рынка «Фестивальный». Ранее в столице перекрывали улицу из-за подозрительного пакета.
Как сообщает «Сегодня», несколько десятков человек выстроили живую цепь, заблокировав движение транспорта по проспекту Маяковского.
«Люди перекрыли проспект в 12:00. Больше часа движение было заблокировано. Сейчас митингующие разошлись и движение восстановлено. Транспорт поехал, но с отклонением от обычного графика движения», — сообщили в КП «Киевпастранс».
Протест начался из-за попытки сотрудников коммунального предприятия «Киевблагоустройство» демонтировать конструкции на рынке «Фестивальный». Когда коммунальщики прекратили демонтаж, участники протеста разошлись.
Ранее сообщалось, что в Киеве решили перекрыть оживленную трассу.146
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