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За вооруженное нападение на синагогу в Мариуполе полиция разыскивает Юлия Цезаря (фото)
В нападении на работника синагоги в Мариуполе подозревается Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич, 1991 года рождения.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области, Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич подозревается в том, что он ворвался во двор синагоги в Мариуполе с топором, ранил охранника и забросал здание пакетами с фекалиями, песком, также с неизвестным веществом.
Сейчас устанавливается местонахождение подозреваемого. Его приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, темные волосы, выбритые на виска. При себе может иметь нож. Последний раз мужчину видели возле села Виноградное под Мариуполем.
Мужчина подозревается в совершении покушения на убийство из хулиганских побуждений.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
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