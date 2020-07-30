За вооруженное нападение на синагогу в Мариуполе полиция разыскивает Юлия Цезаря (фото)

В нападении на работника синагоги в Мариуполе подозревается Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич, 1991 года рождения.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области, Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич подозревается в том, что он ворвался во двор синагоги в Мариуполе с топором, ранил охранника и забросал здание пакетами с фекалиями, песком, также с неизвестным веществом.

Сейчас устанавливается местонахождение подозреваемого. Его приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, темные волосы, выбритые на виска. При себе может иметь нож. Последний раз мужчину видели возле села Виноградное под Мариуполем.

Мужчина подозревается в совершении покушения на убийство из хулиганских побуждений.

Ранее сообщалось, что в городе Умань вспыхнул конфликт на могиле раввина Нахмана.

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