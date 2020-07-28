- 15:43 Под Одессой обстреляли автомобиль с известным активистом
- 15:31 В Кропивницком нашли повешенным 33-летнего военного
- 15:29 В Санкт-Петербурге после столкновения произошло крушение поездов: впечатляющее видео
- 15:27 Мужчина с топором ворвался в здание синагоги в Мариуполе: инцидент попал на видео
- 14:52 Кирилловка после ливня ушла под воду: последствия непогоды сняли с высоты
- 14:51 С художника Ивана Марчука через суд взыскивают 5,5 млн гривен: что произошло
- 14:43 «Люблинский треугольник»: Украина, Литва и Польша объявили о новом формате сотрудничества
- 14:32 В Украине возобновят движение еще 17 поездов: названы направления
- 14:21 Украли деньги и iqos: наглые воры в Киеве попали на видео
- 13:55 Возможны пробки: в Киеве частично ограничат проезд возле станции метро «Святошин» (карта)
- 13:49 Семейный траблшутер для «золотой молодежи»: какие проблемы помогает решить Ефим Шабшай
- 13:47 В Луганской области произошел обвал на шахте: есть жертвы
Мужчина с топором ворвался в здание синагоги в Мариуполе: инцидент попал на видео
Во вторник, 28 июля, в Мариуполе неизвестный мужчина совершил нападение на синагогу. Ранее в Умане произошел конфликт на могиле раввина Нахмана.
После утренней молитвы неизвестный с топором ворвался в здание синагоги на улице Харлампиевской в старом центре Мариуполя. Он напал на охранника, который вышел навстречу, и нанес ему несколько ударов, сообщил лидер еврейской общины города раввин Менахем Мендл Коэн.
Завязалась драка, охраннику удалось обезоружить нападавшего, который был примерно на 20 лет младше. Сам раввин в это время был в синагоге. Там же находились и несколько прихожан.
Пока охранник и неизвестный дрались, раввин успел уйти через запасной вход, выбежать со двора и сфотографировать нападавшего, передает сайт Объединённой еврейской общины Украины.
Убегая, неизвестный успел бросить в сторону здания синагоги пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.
Полиция расследует инцидент и ищет преступника. На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и кинологи.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Нью-Йорке неизвестный темнокожий ворвался в дом раввина-хасида во время празднования Хануки. Мужчина был вооружен мачете. Он беспорядочно наносил удары, потом скрылся на автомобиле. Через несколько часов полиции удалось его задержать.
66
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
Ветер: 1 м/с Ю-В
Давление: 747 мм