Мужчина с топором ворвался в здание синагоги в Мариуполе: инцидент попал на видео

Во вторник, 28 июля, в Мариуполе неизвестный мужчина совершил нападение на синагогу. Ранее в Умане произошел конфликт на могиле раввина Нахмана.

После утренней молитвы неизвестный с топором ворвался в здание синагоги на улице Харлампиевской в старом центре Мариуполя. Он напал на охранника, который вышел навстречу, и нанес ему несколько ударов, сообщил лидер еврейской общины города раввин Менахем Мендл Коэн.

Завязалась драка, охраннику удалось обезоружить нападавшего, который был примерно на 20 лет младше. Сам раввин в это время был в синагоге. Там же находились и несколько прихожан.

Пока охранник и неизвестный дрались, раввин успел уйти через запасной вход, выбежать со двора и сфотографировать нападавшего, передает сайт Объединённой еврейской общины Украины.

Убегая, неизвестный успел бросить в сторону здания синагоги пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.

Полиция расследует инцидент и ищет преступника. На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и кинологи.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Нью-Йорке неизвестный темнокожий ворвался в дом раввина-хасида во время празднования Хануки. Мужчина был вооружен мачете. Он беспорядочно наносил удары, потом скрылся на автомобиле. Через несколько часов полиции удалось его задержать.

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