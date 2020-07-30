Суд принял окончательное решение по иску Медведчука к телеканалу «Прямий»

Верховный Суд Украины вынес решение по делу относительно иска Виктора Медведчука к телеканалу «Прямий», Владимиру Арьеву, Назару Перваку и Виктору Маруняку. А именно: суд закрыл кассационное производство по жалобе «Прямого» на решение Печерского райсуда Киева от 25 мая 2018 года и постановление Апелляционного суда Киева от 21 сентября 2018 года по делу относительно иска Медведчука о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Об этом сообщила пресс-служба народного депутата, сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь».



В частности, в сообщении говорится о распространении недостоверной информации о том, что отец политика Владимир Несторович Медведчук якобы был полицаем, а Виктор Медведчук имел отношение к спецслужбам СССР.



По информации пресс-службы нардепа, также недостоверными признаны сообщения о том, что Медведчук контролирует и имеет отношение к продуктопроводу, по которому поставляется дизельное топливо из Росиии, и к поставкам из РФ сжиженного газа.



«Суд признал лживыми заявления о том, что „Украинский выбор“, который возглавлял Медведчук, имел какое-либо отношение к созданию параллельных органов власти или незаконной смене власти», — сказано в сообщении.



Пресс-служба политика напомнила, что суд обязал Владимира Арьева и телеканал «Прямий» в установленном законом порядке опровергнуть недостоверную информацию. Адвокаты Медведчука сообщили о возобновлении исполнительного производства по данному вопросу. В случае уклонения или отказа от исполнения судебного решения защитники нардепа будут подавать заявление о совершении уголовного правонарушения за неисполнение судебного решения.

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