27.52 / 27.75 32.06 / 32.55
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Суд принял окончательное решение по иску Медведчука к телеканалу «Прямий»

19:15 30 июля 2020
Прямий&nbsp;— телестудия
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Верховный Суд Украины вынес решение по делу относительно иска Виктора Медведчука к телеканалу «Прямий», Владимиру Арьеву, Назару Перваку и Виктору Маруняку. А именно: суд закрыл кассационное производство по жалобе «Прямого» на решение Печерского райсуда Киева от 25 мая 2018 года и постановление Апелляционного суда Киева от 21 сентября 2018 года по делу относительно иска Медведчука о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Об этом сообщила пресс-служба народного депутата, сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь».

В частности, в сообщении говорится о распространении недостоверной информации о том, что отец политика Владимир Несторович Медведчук якобы был полицаем, а Виктор Медведчук имел отношение к спецслужбам СССР.

По информации пресс-службы нардепа, также недостоверными признаны сообщения о том, что Медведчук контролирует и имеет отношение к продуктопроводу, по которому поставляется дизельное топливо из Росиии, и к поставкам из РФ сжиженного газа.

«Суд признал лживыми заявления о том, что „Украинский выбор“, который возглавлял Медведчук, имел какое-либо отношение к созданию параллельных органов власти или незаконной смене власти», — сказано в сообщении.

Пресс-служба политика напомнила, что суд обязал Владимира Арьева и телеканал «Прямий» в установленном законом порядке опровергнуть недостоверную информацию. Адвокаты Медведчука сообщили о возобновлении исполнительного производства по данному вопросу. В случае уклонения или отказа от исполнения судебного решения защитники нардепа будут подавать заявление о совершении уголовного правонарушения за неисполнение судебного решения.

111

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Прямий&nbsp;— телестудия

Суд принял окончательное решение по иску Медведчука к телеканалу «Прямий»

Лилия Сопельник

Дело о ДТП с тещей Притулы: материалы переданы в суд, пострадавшую готовят к очередной операции

Задержание

Расстрел «Мерседеса» на трассе Киев – Харьков был постановкой: полиция рассказала детали спецоперации (фото)

пискун

Венедиктова взяла в советники трижды генпрокурора Украины

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер