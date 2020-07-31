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Помпео заявил о поддержке Белым домом увеличения поставок летального оружия Украине
Государственный секретарь США Майк Помпео, заверивший мировую общественность в том, что его страна никогда не признает захват Россией части территории Украины, заявил, что администрация Трампа поддерживает увеличение летальной помощи Украине.
Об этом Помпео сказал в ходе дачи показаний в сенатском Комитете по международным отношениям, передает «Голос Америки».
«Администрация США действительно поддерживает увеличение летальной помощи», — заявил Помпео, отвечая на заданный ему вопрос о летальной помощи Украине.
Ранее, во время выступления, Помпео заявил, что Россия является дестабилизирующим силой на международной арене, а администрация Трампа удалась шаги для противодействие ей.
«Эта администрация предприняла шаги для защиты наших интересов и друзей. Мы обнародовали Крымскую декларацию, мы предоставили Украине летальное военное оборудование. Мы наложили санкции на более 360 российских частных лиц и компаний за нарушение ими прав человека, поддержку Россией убийственного режима Асада, за использованию наемников и ставленников во всем мире «, — отметил Помпео.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Республиканской партии США влиятельные политики считают предоставление Украине летального вооружения при президентстве Дональда Трампа четким ответом на упреки о якобы дружеских отношениях между президентом США и Владимиром Путиным. При этом они заявляют, что Трамп предоставил Украине летальные вооружения для противостояния России, в то время, как Обама ничего не дал ей.23
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