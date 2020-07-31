Станет федеральным округом: Цимбалюк назвал возможную причину появления "вагнеровцев" в Беларуси

Неожиданное появление и странное поведение в Беларуси российских наемников ЧВК Вагнера, воевавших на Донбассе, могло быть вызвано как в интересах нынешнего белорусского лидера, так и его кремлевского «коллеги».

Таким мнением поделился с зрителями своего YouTube-канала украинский журналист Роман Цимбалюк.

«В Республике Беларусь вот-вот будут выборы, и Александр Григорьевич должен переизбраться. Но у него есть некоторые проблемы на работе, потому что белорусов он немножечко поддостал. И вот здесь может быть разыграна очень интересная комбинация: вот, мол, этих парней отправили для того, чтобы Лукашенко мог показать своим избирателям — смотрите, вон супостат, зубы скалит. Вот уже и сюда отправляет боевиков», — считает Цимбалюк.

Вопросом, по его мнению, является то, была ли в данном случае договоренность между Путиным и Лукашенко, благодаря которой последний могу бы выступить «защитником нации». Или же мы видели разыгравшиеся фантазии Владимира Путина, который надеется, что в случае массовых беспорядков в Минске «вагнеровцы» моли бы кричать «Путин, введи войска».

«Вполне возможно, что первое не исключает второе», — считает Цимбалюк.

Также журналист предполагает, что бацька мог быть в курсе планов Путина, но пытался противодействовать им.

«С одной стороны Лукашенко внимательно следит за ситуацией и знал, что эти парни уже на его территории. Не просто же так накануне он сказал на встрече с белорусскими военными: „Нужно сохранить страну“. А у кого есть амбиции отобрать эту страну? Ни у кого из соседей Республики Беларусь таких мыслей нет. Кроме ближайших союзников», — пояснил журналист.

В свою очередь Кремль, полагает Цимбалюк, очень хотел бы, чтобы против Лукашенко восстал народ, и тот бы подавил восстание кровью, как этого ждали в свое время от Януковича. В таком случае Лукашенко стал бы полностью зависимым от Москвы.

«Потому что в Кремле с удовольствием будут работать с ослабленным Александром Григорьевичем. Ведь тогда он будет выполнять все эти хотелки, которые время от времени рождаются в московских кабинетах. А если что-то пойдет совсем не так, тогда этих ребят можно использовать как ударную силу для того, чтобы сеять хаос и беспорядки. Ну, а дальше как всегда приходит „братская помощь“ и часть, а может быть вся Республика Беларусь в результате „референдума“ неожиданно отходит к РФ и становится Белорусским федеральным округом», — считает журналист.

Напомним, что в ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков российской ПВК Вагнера. Позже выяснилось, что среди задержанных «вагнеровцев» — много террористов «Л/ДНР», которые внесены в базу военных преступников на сайте «Миротворец». В ответ власти Беларуси усилили охрану границ и выдвинули войска в стратегически важные города.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, несмотря на возможные попытки Путина и (или) Лукашенко взорвать ситуацию в Беларуси и получить законный повод на применение силы в преддверии президентских выборов, акции оппозиции собирают все больше участников. Так, в пятницу, 30 июля, в на площади Бангалор в Минске прошел митинг в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской и ее соратниц, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало, собравший от от 35 до 63 тысяч человек.

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