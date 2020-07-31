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Сенатор США растратила 600 тысяч долларов федеральных средств на свадьбу, медовый месяц и развод (фото)
Сенатора американского штата Теннесси Катрину Робинсон обвинили в хищении и растрате федеральных средств на сумму в 600 тысяч долларов. Как пишет издание Daily Mail, 39-летней Робинсон грозит до 20 лет тюремного заключения и крупный штраф.
Политик, как выяснило ФБР потратила деньги на свою собственную свадьбу, медовый месяц, а также на последовавший за этим бракоразводный процесс. С 2015 по 2019 год она также покупала себе предметы роскоши — в том числе сумочку Louis Vuitton. Кроме того, она приобрела джип для своей дочери, провела в доме ремонт, установив входную дверь из кованого железа стоимостью 5000 долларов, и вложила в бизнес своих детей деньги, которые должны были пойти на финансирование программы подготовки медсестер.
Школу для подготовки медсестер Робинсон, которая сама является по образованию медицинским работником, основала в Мемфисе 2015 году. Для ее поддержки был выделен федеральный грант, которым Катрина распоряжалась по своему усмотрению.
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