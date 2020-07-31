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Происшествия

ОБСЕ назвала число мирных жителей, погибших на Донбассе с начала года

10:24 31 июля 2020
Взрыв

С начала 2020 года на Донбассе жертвами боевых действий стали 60 мирных жителей. Напомним, что 3 июля под обстрелом боевиков погибла 80-летняя жителя Зайцево.

Как сообщает «Информационное сопротивление», в 2020 году 8 мирных жителей погибли, 52 получили ранение.

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отмечается, что с 13 по 26 июля были ранены пять мирных жителей. За отчетный период наблюдатели зафиксировали около 8 тысяч нарушений режима прекращения огня, из которых около 2,1 тысячи — взрывы.

Отмечается, что по сравнению с прошлым отчетным периодом, количество нарушений режима «тишины» увеличилось — двумя неделями ранее было подтверждено 5,2 тысячи нарушений, из которых 1,7 тысяч — взрывы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинка, которая пыталась перейти линию разграничения на Донбассе в обход КПВВ, подорвалась на российской мине. Женщина выжила, поскольку сумела вовремя выбраться на позиции Объединенных сил под Новотроицким.

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