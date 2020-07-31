- 10:24 ОБСЕ назвала число мирных жителей, погибших на Донбассе с начала года
- 10:24 В Украине установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом
- 10:15 Чиновники Офиса президента незаконно пользуются автомобилями УГО с номерами прикрытия, — расследование СМИ
- 10:12 Знаменитый футболист купил сторожевого пса за 26 тысяч долларов
- 10:08 Обещали "надавить" на следователей: в Полтаве на вымогательстве 80 тысяч долларов попались сотрудники ГБР и полиции
- 10:02 Сенатор США растратила 600 тысяч долларов федеральных средств на свадьбу, медовый месяц и развод
- 09:33 Это вам не велосипеды: СМИ показали, как кортежи Зеленского нарушают правила
- 09:31 Донецк ждет прямого диалога с Кравчуком
- 09:12 Популярная модель сломала обе ноги в парке развлечений во время отдыха в Турции
- 09:07 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:53 Коронавирус догнал Формулу-1: заразился первый из пилотов
- 08:28 Утро в школах Киева будет начинаться с гимна Украины: реакция сети
ОБСЕ назвала число мирных жителей, погибших на Донбассе с начала года
С начала 2020 года на Донбассе жертвами боевых действий стали 60 мирных жителей. Напомним, что 3 июля под обстрелом боевиков погибла 80-летняя жителя Зайцево.
Как сообщает «Информационное сопротивление», в 2020 году 8 мирных жителей погибли, 52 получили ранение.
В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отмечается, что с 13 по 26 июля были ранены пять мирных жителей. За отчетный период наблюдатели зафиксировали около 8 тысяч нарушений режима прекращения огня, из которых около 2,1 тысячи — взрывы.
Отмечается, что по сравнению с прошлым отчетным периодом, количество нарушений режима «тишины» увеличилось — двумя неделями ранее было подтверждено 5,2 тысячи нарушений, из которых 1,7 тысяч — взрывы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинка, которая пыталась перейти линию разграничения на Донбассе в обход КПВВ, подорвалась на российской мине. Женщина выжила, поскольку сумела вовремя выбраться на позиции Объединенных сил под Новотроицким.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
Ветер: 1 м/с С
Давление: 746 мм