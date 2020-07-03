На Донбасе боевики убили мирную жительницу

Происшествия

Рано утром в пятницу, 3 июля, боевики из минометов калибра 82 мм обстреляли населенный пункт Зайцево (Донецкая область) — в результате обстрела погибла местная жительница. Ранее под обстрел боевиков «ДНР» попал дом в Новолуганском, где шли похороны.

Как сообщают в командовании Объединенными силами, погибшей жительнице Зайцево было 80 лет.

«Оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили, что они пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе Северного (вблизи Торецка Донецкой области) ракета, выпущенная боевиками из ПТУРа, попала во двор жилого дома. Осколки повредили и соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения не было.



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