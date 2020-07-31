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«Патриотическим решением» об исполнении гимна Украины в школах может быть достигнут противоположный эффект, — Доний

10:43 31 июля 2020
Олесь Доний

Депутаты Киевсовета проголосовали за то, чтобы начинать день в учебных заведениях с исполнения гимна Украины. то начинание прокомментировал в соцсети бывший народный депутат Украины (2007−2014 гг.) Олесь Доний.

«Об обязательности исполнения гимна Украины в школах.

Я жил в СССР. С каким боролся. За что меня исключали из университета, бросали в КПЗ и посадили и Лукьяновскую тюрьму.

И я помню как в школе все носили пионерские галстуки. Как в третьем классе этим гордились, и как в седьмом сразу снимали выходя за двери школы и хоронили в карман. Не через «антикоммунизм» — а просто, чтобы казаться старше. Но так формировалось «подпольная сознание». В школе была «обязаловка» на ношение красного галстука, а за школой его стеснялись…

Есть опасность, что, казалось бы, «патриотическим решением», может будет достигнут противоположный эффект — когда в школе в старших классах будут появляться «диссиденты». Не потому, что они «антиукраинцы», а потому, что они против навязывания.

А я помню, как я пел «Ще не вмерла» в милицейском бобике, куда меня бросили, когда разогнали наш УССовский пикет в феврале 1990 года под Киевсоветом (так, ирония судьбы — именно под Киевсоветом). Пел, не потому, что мне кто-то указал (мне же никто не мог указать), а потому, что это был мой порыв.

А гимн СССР нас учили петь и заучивать в школе. СССР это, кстати, не помогло. СССР мы развалили. Я в том числе. Хотя и слова гимна СССР знал", — написал на своей странице в Facebook Олесь Доний.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как будут работать школы с 1 сентября 2020 года.

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