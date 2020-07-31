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Происшествия

Ураган едва не снес село на Буковине: впечатляющие фото

10:50 31 июля 2020
Разрушенный дом

После Запорожской области, где из-за ливня под воду ушла курортная Кирилловка, непогода «отметилась» и на Буковине — ураган с градом наделал немало бед на территории Сторожинецкого района.

По информации Черновицкой облгосадминистрации, сильнейший ветер повалил деревья и опоры электропередач, в частности, была заблокирована трасса Сторожинец-Черновцы.

Без света сидели жители девяти населенных пунктов. А в Старых Бросковцах ветром были сорваны крыши жилых домов, школы и сельсовета.

Фото последствий непогоды публикует «ТСН».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фото и видео затопленных улиц Бердянска, на который обрушился сильнейший ливень.

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