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54-летний Владимир Торсуев из «Приключений Электроника» женился в пятый раз (фото)
Российский актер Владимир Торсуев, известный по роли Электроника в фильме «Приключения Электроника», в пятый раз отправился в загс. Женой 54-летнего артиста стала доктор из Украины по имени Лилия. На росписи присутствовал и брат-близнец Владимира.
«Женщина, которую я люблю, зовут Лилия. Это было обдуманное решение, правильное, хотя злые языки говорили, что это ерунда. Она совсем не из актерской среды, родом с Украины. Она врач, познакомились с ней, когда она ухаживала на дому за моей знакомой. Больше ничего не скажу! Даже не пытайте!», — рассказал КП Владимир Торсуев.
*На свадьбе был и брат Юрий, сыгравший Серегу Сыроежкина
За плечами актера уже четыре брака. Впервые он женился сразу после окончания школы на однокласснице. Но всего через месяц молодые разбежались. После службы в армии Владимир снова попытал семейного счастья, но и этот брак вскоре распался. Та же судьба настигла третий и четвертый союзы. В 42 года Владимир впервые стал отцом. Его единственная дочь Лиза родилась в 2007 году.
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