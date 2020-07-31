54-летний Владимир Торсуев из «Приключений Электроника» женился в пятый раз (фото)

Российский актер Владимир Торсуев, известный по роли Электроника в фильме «Приключения Электроника», в пятый раз отправился в загс. Женой 54-летнего артиста стала доктор из Украины по имени Лилия. На росписи присутствовал и брат-близнец Владимира.

«Женщина, которую я люблю, зовут Лилия. Это было обдуманное решение, правильное, хотя злые языки говорили, что это ерунда. Она совсем не из актерской среды, родом с Украины. Она врач, познакомились с ней, когда она ухаживала на дому за моей знакомой. Больше ничего не скажу! Даже не пытайте!», — рассказал КП Владимир Торсуев.



*На свадьбе был и брат Юрий, сыгравший Серегу Сыроежкина

За плечами актера уже четыре брака. Впервые он женился сразу после окончания школы на однокласснице. Но всего через месяц молодые разбежались. После службы в армии Владимир снова попытал семейного счастья, но и этот брак вскоре распался. Та же судьба настигла третий и четвертый союзы. В 42 года Владимир впервые стал отцом. Его единственная дочь Лиза родилась в 2007 году.

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