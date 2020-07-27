Юлия Зорий: «С Алексеем Резниковым мы познакомились благодаря Джамале»

Ведущая программы «Утро в большом городе» на ICTV Юлия Зорий вышла замуж за вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Пара официально оформила свой союз, а празднование решила перенести на неопределенный срок в связи с ситуацией с коронавирусом в мире и Украине в частности. Место проведения официальной церемонии до последнего дня держалось в тайне. Оказалось, что брак молодожены регистрировали в Центре предоставления административных услуг в пункте пропуска «Каланчак» на административной границе Крыма с Херсонской областью. Церемония была скромной и малочисленной: свидетели пары, брат Алексея, сестра Юли и двое звездных гостей. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Юлия Зорий раскрыла подробности церемонии, рассказала о первой встрече с Алексеем Резниковым и о том, как они оба пережили карантин.

«Алексей может проснуться в четыре утра, приготовить мне кофе, сделать бутерброды…»

— Юля, поздравляем! У вас было очень красивое платье. Кто является его автором?

— Спасибо. Я надела достаточно лаконичное платье-футляр молочного оттенка с красивыми вставками плиссе. Его автор — украинский дизайнер Валерия Ковальская. На самом деле я давно хотела приобрести это платье и решила: роспись — прекрасный повод для того, чтобы его купить. Что касается свадебного наряда, то над ним пока не думала, непонятна ситуация с карантином, поэтому дата свадьбы все еще под вопросом.

— Вы раскрыли свои отношения с Алексеем Резниковым в минувший День святого Валентина…

— Да, к тому времени Алексей уже сделал мне предложение, и мы запланировали свадьбу на лето 2020 года. О пандемии тогда речь не шла. Думали, это будет июнь. Потом в Украине объявили карантин и, понятно, свадьбу пришлось перенести. Но когда ситуация немного стабилизировалась, решили просто расписаться. А празднование пока отложили.

— Сколько длится ваша история любви?

— Мы с Алексеем познакомились три года назад. Это случилось на вечеринке, посвященной торжественному открытию «Евровидения-2017», тогда международный песенный конкурс проходил в Киеве. Теперь мы шутим, что благодаря Джамале, которая, победив на «Евровидении», привезла конкурс в нашу страну, мы с Алексеем и познакомились. В то время он был заместителем мэра Киева Виталия Кличко и занимался организационными вопросами, связанными с «Евровидением». Нас познакомила моя давняя подруга Тала Калатай. Помню, я очень не хотела ехать на вечеринку. Была на шашлыках с друзьями, и Тала практически насильно привезла меня на этот праздник. Нас с Алексеем никто специально не знакомил, просто так сошлись звезды.

— Алексей сразу произвел на вас впечатление?

— Он общительный, с потрясающим чувством юмора и, конечно, я не могла не обратить на это внимание. У меня осталось теплое и веселое впечатление от нашего разговора. В общем, Алексей сумел понравиться мне. Мы стали переписываться, общаться, иногда обедали или ужинали вместе. Встречи стали происходить все чаще и чаще.

— Когда вы познакомились, Алексей знал, что вы популярная ведущая?

— Да. Более того, один раз он даже был у нас в студии «Утро в большом городе». Но к нам приходило много гостей, и я, честно говоря, не очень запомнила тот момент.

— Ваш рабочий график достаточно сложный — ранние подъемы…

— К счастью, Алексей крепко спит, а я очень тихо собираюсь. Но иногда он может проснуться и в четыре часа утра, приготовить мне кофе, сделать бутерброды.

— В четыре утра подъем?!

— И это, если я очень хочу поспать. Обычно просыпаюсь в 3:50. В таком графике работаю уже достаточно давно (почти шесть лет), а со временем ко всему привыкаешь. Я даже в выходные просыпаюсь рано, а потом с облегчением осознаю, что еще могу поспать. Первые года два работы ложилась вздремнуть в обед, поскольку совсем не высыпалась. Сейчас могу и не ложиться. Главное, что работа мне в радость, не еду на нее, как на каторгу. И это сглаживает все неудобства.

— Муж никогда не предлагал вам бросить работу?

— Наоборот. Он поощряет все мои желания чем-то заниматься. Относится очень уважительно, понимая, что любимая работа для меня достаточно много значит.

— «Утро в большом городе» выходило в эфир весь карантин…

— Да, процесс не прерывался. Хотя многие журналисты теперь работают удаленно. На утренних эфирах мы старались правильно распределять силы: вместо трех операторов работал один. То же касалось администраторов и нас, ведущих. Чтобы свести к минимуму количество людей на площадке, мы с Антоном Равицким и Павлом Казариным работали по одному. Через неделю менялись. Естественно, из-за карантина все стали жить по-другому: маски, антисептики… На канале всё очень строго: на входе меряют температуру, обрабатывают всю технику.

— Кто во время строгого карантина занимался у вас домашним хозяйством?

— С началом карантина мы с Алексеем решили пополнить запасы всего, что едим и чем пользуемся. И первый месяц вообще не ездили ни в какие магазины. Потом стали понемногу выбираться, соблюдая меры безопасности.

— Многие пары не выдерживали столь тесного и долгого нахождения рядом. У вас возникали сложные моменты?

— Не скажу, что мы постоянно были дома вместе. Во время карантина Алексею приходилось достаточно часто бывать на работе, проводить совещания дистанционно. К тому же мы, почувствовав, что немного надоедаем друг другу, молча расходимся на какой-то период, и каждый занимается своими делами. Оба научились чувствовать этот момент и не допускаем конфликтов.

«Мое главное достижение в том, что на карантине не набрала лишний вес, а даже сбросила немного»

— Что вы делали на карантине?

— Возобновила изучение итальянского и английского языков. Читала литературу по психологии. Хочу быть практикующим психологом и собираюсь поступать в магистратуру по этой специальности. Но мое главное достижение в том, что не набрала лишний вес, а даже сбросила немного. Я склонна к полноте, и если даю себе слабинку, то быстро набираю килограммы. Поэтому на карантине каждый день заставляла себя заниматься спортом, следила за питанием. Мало ела, но много готовила. Так что мой карантин прошел под знаком пирогов.

— Ваш муж гурман?

— Да, и при этом сам прекрасно готовит. По сути, в нашей семье это делает он. Алексей любит кухню, это его царство, в котором я просто слежу за чистотой. Муж же кайфует от самого процесса приготовления. Готовит потрясающие блюда из мяса, рыбы. Его коронное — тартар из дичи. Когда мы только познакомились, я даже поправилась. Алексей готовил, а я все ела-ела… Было безумно вкусно.

— Супруг часто вас балует?

— Знаете, он покорил меня не какими-то громкими поступками, а приятными мелочами, которые запоминаются на всю жизнь. Собственно, благодаря настойчивости Алексея мы вместе. Он всегда что-то придумывал, чтобы разнообразить наши встречи. Его инициатива и желание что-то делать меня и покорили. Помню, как два года назад он поздравил меня с днем рождения. Мы в этот день улетали в отпуск. Перелет был ночным. И вот командир экипажа на весь салон поздравляет меня с днем рождения. Все пассажиры аплодировали! Затем вынесли торт со специальными свечами… Знаете, для женщины очень важно чувствовать, что ее понимают и хотят заинтересовать.

«То, как Алексей сделал мне предложение, было действительно круто»

— Как Алексей просил вашей руки?

— Это было совершенно неожиданно и очень романтично. В одни из выходных в ноябре минувшего года мы с парой друзей полетели в Стамбул. Взяли в аренду яхту, на которой ходили по Босфору. В какой-то момент с набережной я услышала марш Мендельсона и сказала: «Ой, сейчас мы увидим невесту!» В это время ко мне подошел Алексей, протягивая коробочку с колечком. Я даже не сразу поняла, что происходит! Честно, мы никогда с ним не поднимали этот вопрос, я не говорила, что хочу замуж. И тут слышу, как наши друзья кричат: «Юля, это же предложение!» Все, кто видел это с берега, аплодировали нам.

— О таком признании можно только мечтать!

— Я в этом смысле росла нетипичной девочкой. Никогда не мечтала о свадьбе, не продумывала ее в деталях, не выбирала платье. Но то, как это случилось, было действительно круто!

— Значит, и свадебное путешествие пока не планируете?

— У Алексея в августе будет неделя отпуска, и, наверное, мы выберемся куда-то на море. Скорее всего, это будет Турция, какое-то живописное место.

Как рассказывали «ФАКТЫ», недавно бывшая солистка «ВИА-Гры» Анна Седокова, которая выходит замуж за своего возлюбленного спортсмена Яниса Тимму, показала кольцо, с которым он делал предложение, и рассказала, как это было.

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