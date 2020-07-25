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Вице-премьер Резников женился на известной телеведущей на админгранице с Крымом (фото)
В субботу, 25 июля, вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников женился на ведущей программы телеканала ICTV Юлии Зорий. Несколько дней назад состоялась свадьба премьер-министра Дании Метте Фредериксен и известного кинооператора Бо Тенгберга.
Брак Резников и Зорий зарегистрировали в Центре предоставления админуслуг в пункте пропуска «Каланчак» в Херсонской области на админгранице с Крымом.
«Там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое. Мы хотели все проверить на себе и этим быть полезными для других» , — цитирует вице-премьера телеканал.
В связи с пандемией коронавируса, празднование перенесли на неопределенный срок. Через карантин переносили и дату росписи. Церемония должна была состояться еще в начале июня.
По словам Юлии Зорий, карантин укрепил отношения пары.
«Мы многое поняли вместе, переосмыслили, переоценили. И то, что дата росписи сместилась, нас не расстроило, потому что это обычная формальность», — считает Зорий.
Юлия Зорий ведет на телеканале ICTV программу «Утро в большом городе».
На росписи присутствовали только свидетели, брат Алексея, сестра Юлии и двое звездных гостей. О помолвке пары было сообщено в феврале 2020 года.
Напомним, в сети появились фото с тайной свадьбы лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича с молодой израильской журналисткой Эйнат Кляйн. 66-летний музыкант женился в четвертый раз.39
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