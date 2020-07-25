27.66 / 27.91 31.84 / 32.37
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Вице-премьер Резников женился на известной телеведущей на админгранице с Крымом (фото)

15:27 25 июля 2020
Алексей Резников и Юлия Зорий

В субботу, 25 июля, вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников женился на ведущей программы телеканала ICTV Юлии Зорий. Несколько дней назад состоялась свадьба премьер-министра Дании Метте Фредериксен и известного кинооператора Бо Тенгберга.

Брак Резников и Зорий зарегистрировали в Центре предоставления админуслуг в пункте пропуска «Каланчак» в Херсонской области на админгранице с Крымом.

«Там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое. Мы хотели все проверить на себе и этим быть полезными для других» , — цитирует вице-премьера телеканал.

В связи с пандемией коронавируса, празднование перенесли на неопределенный срок. Через карантин переносили и дату росписи. Церемония должна была состояться еще в начале июня.

По словам Юлии Зорий, карантин укрепил отношения пары.

«Мы многое поняли вместе, переосмыслили, переоценили. И то, что дата росписи сместилась, нас не расстроило, потому что это обычная формальность», — считает Зорий.

Юлия Зорий ведет на телеканале ICTV программу «Утро в большом городе».

На росписи присутствовали только свидетели, брат Алексея, сестра Юлии и двое звездных гостей. О помолвке пары было сообщено в феврале 2020 года.


Напомним, в сети появились фото с тайной свадьбы лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича с молодой израильской журналисткой Эйнат Кляйн. 66-летний музыкант женился в четвертый раз.

39

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алексей Резников и Юлия Зорий

Вице-премьер Резников женился на известной телеведущей на админгранице с Крымом (фото)

На Донбассе подросток жестоко расправился с таксистом и продал его машину

На Донбассе подросток жестоко расправился с таксистом и продал его машину

Что-то пошло не так: во время «патриотической акции» в оккупированном Крыму в море утопили броневик (видео)

Что-то пошло не так: во время "патриотической акции" в оккупированном Крыму в море утопили броневик (видео)

Сеньеса Эстрада

Избиение за 7 секунд: видео самого быстрого нокаута в истории женского бокса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер