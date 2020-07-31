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В зоне ООС нацгвардейцы поймали поджигателя, намеревавшегося устроить пожар в поле
В четверг, 30 июля, на Донбассе гвардейцы батальона оперативного назначения имени Кульчицкого, входящего в состав операции Объединенных сил, задержали мужчину, который пытался поджечь солому. Ранее в Донецкой области фермеры устроили возгорание на скошенном пшеничном поле, которое находится вблизи заповедника.
Как сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины, при патрулировании гвардейцы заметили на одной из проселочных дорог автомобиль. Возле него мужчина поджигал солому на нескольких участках поля. Гвардейцы задержали поджигателя, предотвратив возможный пожар. На место происшествия прибыл наряд полиции, которому гвардейцы передали его задержанного и его автомобиль.
Проводятся следственные действия.
Ранее сообщалось, что стало известно, во сколько оценили ущерб, нанесенный пожарами в Луганской области.99
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На скандальную экс-мэра Славянска Штепу завели дело из-за убийства офицера СБУ: что об этом известно
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
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