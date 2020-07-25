- 11:05 На Донбассе фермеры устроили масштабный пожар вблизи заповедника
- 11:03 Чемпион мира Мбаппе досматривал финал Кубка Франции на костылях: видео страшного фола
- 10:41 В Каменце-Подольском в ДТП попала "скорая": много пострадавших
- 10:32 В Украине за сутки почти рекордное число новых случаев COVID-19
- 10:02 «Александрия» — «Мариуполь»: где смотреть онлайн матч плей-офф за путевку в Лигу Европы
- 10:01 В Киеве обстреляли студентов-азербайджанцев, есть раненые: первые подробности инцидента
- 09:30 Курортное Яремче засыпало градом: впечатляющее видео
- 09:30 В Петербурге полиция задержала всю массовку фильма Гоши Куценко: что произошло
- 09:30 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:42 На Днепропетровщине полиция до сих пор не может разыскать водителя автобуса, в котором пострадали 15 человек
- 08:38 Помогают ли десерты бороться с депрессией: выводы ученых о пользе сладкого
- 08:34 В Киеве под колесами грузовика погиб пешеход: эксклюзивные фото с места ЧП
На Донбассе фермеры устроили масштабный пожар вблизи заповедника (фото, видео)
На Донбассе у Славянска фермеры подожгли скошеное пшеничное поле. Напомним, 12 июля спасателям наконец удалось ликвидировать масштабный лесной пожар, возникший 6 июля 2020 года вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на Луганщине.
Фото и видео с места инцидента показал в соцсети исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.
По его информации, поджог авторы «операции» мотивировали необходимостью «улучшения грунта», не учтя, что совсем рядом расположен заповедник «Меловая флора».
Отметим, что в настоящее время на Донбассе сохраняется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности — за сутки спасателям приходится ликвидировать до 30 локальных возгораний травы.
Напомним, массовые поджоги сухой травы минувшей весной спровоцировали ужасный пожар в Чернобыльском биосферном заповеднике, и на территории Житомирской области15
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм