На Донбассе фермеры устроили масштабный пожар вблизи заповедника (фото, видео)

На Донбассе у Славянска фермеры подожгли скошеное пшеничное поле. Напомним, 12 июля спасателям наконец удалось ликвидировать масштабный лесной пожар, возникший 6 июля 2020 года вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на Луганщине.

Фото и видео с места инцидента показал в соцсети исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

По его информации, поджог авторы «операции» мотивировали необходимостью «улучшения грунта», не учтя, что совсем рядом расположен заповедник «Меловая флора».

Отметим, что в настоящее время на Донбассе сохраняется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности — за сутки спасателям приходится ликвидировать до 30 локальных возгораний травы.

Напомним, массовые поджоги сухой травы минувшей весной спровоцировали ужасный пожар в Чернобыльском биосферном заповеднике, и на территории Житомирской области

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