Убытки от катастрофических пожаров на Луганщине оценили в 5 миллиардов гривен

Масштабный пожар, восемь суток бушевавший в Луганской области, причинил убытков на пять миллиардов гривен. Такие данные озвучил глава Гослесагентства Василий Кузевич.

Во время пожара 6−13 июля были уничтожены почти 8000 гектаров леса. «В Северодонецком (лесхозе) выгорело около 1500 гектаров, и убытки составляют более 1 млрд гривен. Если мы экстраполируем убытки на остальные сгоревшие площади, то убытки составят около 4−5 млрд гривен», — рассказал Кузевич Hromadske.

Начальник Луганского областного лесхоза Павел Головченко считает, что на расчистку выгоревших территорий и восстановление зеленых насаждений понадобится не менее пяти лет. Первые саженцы планируется посадить осенью текущего года.

Напомним, пожар возник 6 июля возле села Осколоновка, распространился на хвойные леса возле сел Капитаново и Вороново и задел жилые дома в селе Смоляниново. Полностью сгорели 24 здания, более 30 повреждены огнем. Пожар потушили лишь вечером 13 июля.

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