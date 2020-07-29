- 17:27 Лидеру «Динамо» сделали операцию в одной из клиник Германии
- 17:21 Миссия ОБСЕ не в состоянии проводить мониторинг оккупированной территории Донбасса: Резников назвал причины
- 17:14 Убытки от катастрофических пожаров на Луганщине оценили в 5 миллиардов гривен
- 16:36 Полтавский террорист Скрипник может быть уже мертвым: Геращенко указал на важный момент
- 16:25 В Украине одной из категорий пенсионеров будут ежемесячно доплачивать почти 700 гривен: кому и когда начислят выплаты
- 16:13 У Шмыгаля определились с размером компенсации за невыданные бэби-боксы
- 15:50 Журналистка Любовь Величко заявила об угрозе для ее жизни: что об этом известно
- 15:48 Украинцы высказались против дистанционного обучения в школах с 1 сентября: названы веские причины
- 15:30 Ливень затопил базы отдыха в Кирилловке: воду откачивают уже вторые сутки
- 15:18 Задержанные в Беларуси наемники — вагнеровцы: стали известны подробности спецоперации
- 15:11 Сгорело полкрыши: в сеть попали фото и видео масштабного пожара под Донецком
- 15:02 В Украине увеличили количество TruCAM на дорогах — где будут контролировать скорость
Убытки от катастрофических пожаров на Луганщине оценили в 5 миллиардов гривен
Масштабный пожар, восемь суток бушевавший в Луганской области, причинил убытков на пять миллиардов гривен. Такие данные озвучил глава Гослесагентства Василий Кузевич.
Во время пожара 6−13 июля были уничтожены почти 8000 гектаров леса. «В Северодонецком (лесхозе) выгорело около 1500 гектаров, и убытки составляют более 1 млрд гривен. Если мы экстраполируем убытки на остальные сгоревшие площади, то убытки составят около 4−5 млрд гривен», — рассказал Кузевич Hromadske.
Начальник Луганского областного лесхоза Павел Головченко считает, что на расчистку выгоревших территорий и восстановление зеленых насаждений понадобится не менее пяти лет. Первые саженцы планируется посадить осенью текущего года.
Напомним, пожар возник 6 июля возле села Осколоновка, распространился на хвойные леса возле сел Капитаново и Вороново и задел жилые дома в селе Смоляниново. Полностью сгорели 24 здания, более 30 повреждены огнем. Пожар потушили лишь вечером 13 июля.16
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Украине одной из категорий пенсионеров будут ежемесячно доплачивать почти 700 гривен: кому и когда начислят выплаты
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 746 мм