Бывшая жена звезды российского футбола впервые рассказала о насилии в семье (фото)

Бывшая жена знаменитого экс-футболиста «Зенита», «Севильи» и сборной России Александра Кержакова, у которого в свое время украли 11 млн долларов, Милана Тюльпанова поделилась жуткими откровениями в автобиографической книге.

Дочь умершего в 2017 году сенатора рассказала о насилии во время семейной жизни. Отметим, что в 2017 году у Кержакова и Тюльпановой родился сын Артемий, которого Александр вскоре забрал у матери, обвинив жену в приеме наркотических веществ. В апреле 2019-го пара развелась, суд отдал ребенка Милане.

«Я нашла в его телефоне десятки переписок с разными девушками, — рассказывает Милана Тюльпанова в опубликованном StarHit фрагменте из ее еще не изданной книги «Убей в себе жертву». — Он весьма недвусмысленно общался с ними в те моменты, когда я уезжала из Швейцарии и проводила время с его сыном от предыдущей гражданской жены, или ездила, к примеру, к родителям. Или когда он без меня тренировался в Москве или уходил к друзьям на дни рождения…

Надо сказать, что даже в тот момент я продолжала его любить. И просто не могла поверить в происходящее. Я же стопроцентно ему доверяла! Теперь я понимаю, что такая слепая любовь поглощает человека. Подавляет его личность. Конечно, любовь — это не то чувство, которое поддается контролю, но в отношениях должен обязательно присутствовать рассудок. В первую очередь, женщина должна уважать себя. Потому что, если не работать над своей самооценкой, рано или поздно дело кончится тем, чем кончилось у меня.

Я сделала фото этих «улик» многочисленных измен на свой телефон и на следующий день показала Саше. Не успела я до конца задать вопрос о том, что же все это значит, как получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол. Потом муж схватил меня за волосы и толкнул на уже собранные чемоданы. У меня началась истерика, я попыталась подняться, снова толчок — и я головой ударилась об угол чемодана. Саша был вне себя от ярости, орал: «Ты меня предала! Ты мне не доверяешь! А жена, которая мне не доверяет, мне не нужна!»

Я была в ужасе оттого, что не узнаю человека, с которым жила на протяжении целых двух лет. Он никогда со мной так себя не вел… Я захлебывалась слезами, мне было страшно, я попыталась запереться в спальне. Он побежал за мной, с силой кинул на кровать и начал душить подушкой, крича, что я сука и тварь, что предала его… Итогом нашей жизни в Швейцарии (там Кержаков выступал за «Цюрих». — Авт.) для меня стали многочисленные ушибы, трещина в ребре и психологическая травма. С этого момента началась вторая часть наших отношений".

Сын Александра Кержакова по решению суда живет с матерью

Отметим, что в годы карьеры 37-летний Александр Кержаков выступал за «Зенит», московское «Динамо», «Севилью» и «Цюрих». Знаменитый форвард — трехкратный чемпион России, победитель Кубка и Суперкубка страны. В составе испанского клуба он завоевал Кубок УЕФА, а также Кубок и Суперкубок страны, а в футболке швейцарского — национальный Кубок. Кержаков — лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола), «Зенита» (161) и сборной России (30).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучший бомбардир в истории «Шахтера» Луис Адриано расстался с женой-россиянкой.

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