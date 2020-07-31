Легендарный футболист стал тренером (фото)

Чемпион мира в составе сборной Италии, прославленный экс-футболист «Милана», «Интера» и «Ювентуса» Андреа Пирло, который два года назад провел прощальный матч, начал тренерскую карьеру. Рекордсмен серии А по числу голов, забитых со штрафных (28), стал главным тренером молодежной команды «Ювентуса» (U23), сообщает официальный сайт туринского клуба.

Напомним, что 41-летний Андреа Пирло — победитель Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В коллекции знаменитого полузащитника шесть золотых медалей чемпионата Италии, два Кубка и три национальных Суперкубка. В футболке сборной страны (116 поединков, 13 мячей) Пирло, завершивший карьеру в 2017 году в составе «Нью-Йорк Сити», становился чемпионом мира и вице-чемпионом Европы.

Андрей Шевченко и Андреа Пирло вместе блистали в составе «Милана»

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Фото Twitter, Instagram

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