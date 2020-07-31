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Превращали в попрошаек: в Закарпатье дельцы организовали преступный бизнес на людях с инвалидностью (фото)

14:47 31 июля 2020
Превращали в попрошаек: в Закарпатье дельцы организовали преступный бизнес на людях с инвалидностью (фото)

Правоохранители Тернополя разоблачили преступную группу, которая занималась вербовкой людей с физическими недостатками для попрошайничества. (Ранее под Винницей из трудового рабства освободили 7 человек.)

— Преступный бизнес, построенный на попрошайничестве, организовали четверо жителей города Берегово Закарпатской области, — сообщил начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ Национальной полиции в Тернопольской области Александр Буняк. — Злоумышленники подыскивали лиц с явно выраженными физическими недостатками и, используя их тяжелое материальное положение, вербовали инвалидов, перевозили, обеспечивали им жилье и питание. При этом людей активно использовали для попрошайничества в Тернополе и других городах Украины…

По предварительным данным, на «бизнесменов» работали 13 человек. Весь свой доход люди с инвалидностью отдавали организаторам, за это получали крышу над головой — арендованный частный старый дом в Тернополе, и пищу. По подсчетам оперативников, доход злоумышленников был немалый — от трех до шести тысяч гривен в день.

В отношении дельцов открыто уголовное производство по статье «Вербовка, перемещение людей, совершенные с целью эксплуатации». Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Ведется следствие, решается вопрос о задержании организаторов преступной группы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Одессой обнаружили сельхозпредприятие, где использовали рабский труд. Людей там избивали и морили голодом. А в целом, по подсчетам международных правозащитных организаций, в Украине насчитывается более 200 тысяч людей, живущих в условиях современного рабства.

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