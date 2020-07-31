Неожиданная прибыль и судьбоносные знакомства: гороскоп на август 2020 года для всех знаков зодиака

Специально для «ФАКТОВ» Хаял Алекперов — дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ — составил общий гороскоп на август 2020 года. Эксклюзивные гороскопы на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь.

Овен

Звезды советуют Овнам быть крайне внимательными к своим словам. Старайтесь меньше откровенничать. И особенно — с людьми, в которых не уверены на все сто. Есть большая вероятность, что все сказанное будет использовано против вас. В конце августа старайтесь чаще прислушиваться к интуиции — именно она даст вам верные подсказки.

Телец

Благоприятное время для важных разговоров с родными и близкими людьми. Именно в этот период у Тельцов есть все шансы не только быть услышанными, но и разрешить давние конфликты. Не упустите такую возможность!

Близнецы

В начале августа у Близнецов возможны небольшие трудности в профессиональной сфере. Чтобы их минимизировать, а то и вовсе избежать, старайтесь быть предельно внимательными в работе. И особенно — в решении рутинных вопросов. Есть вероятность, что именно в них вы можете допустить досадные ошибки, которые способны подорвать ваш авторитет.

Рак

Ракам предстоит серьезный выбор, от которого может зависеть будущее представителей знака. И здесь звезды советуют не торопиться и не рубить сплеча. Самый оптимальный вариант — обратиться за советом к близким людям, так как эмоции могут помешать вам сделать правильный выбор.

Лев

Последний месяц лета может оказаться достаточно напряженным для Львов. И в профессиональной сфере, и на личном фронте будет полно проблем и вопросов, требующих вашего немедленного вмешательства. В конце августа старайтесь быть предельно внимательными в отношениях с новыми знакомыми. Есть риск быть обманутым или подпасть под чужое влияние.

Дева

Девам будет сопутствовать удача в денежных вопросах. А потому август — удачное время для весомых инвестиций и серьезных покупок, вложения будут выгодными. В конце месяца постарайтесь больше внимания уделять семье — близким людям понадобится ваша помощь.

Весы

Звезды советуют Весам реально оценивать свои возможности. Есть большая вероятность, что вы взвалите на себя слишком много обязательств и дел. И в итоге рискуете подвести не только тех, кто на вас рассчитывает, но и самих себя. А потому старайтесь говорить «нет» в тех случаях, когда действительно устали или не можете помочь.

Скорпион

Расположение небесных тел сулит Скорпионам удачу в денежных вопросах. Представители знака легко уладят финансовые трудности, вроде долгов или кредитов. Также этот месяц — отличное время для творческих идей и начинаний. Вдохновение будет вашим частым гостем.

Стрелец

Этот период станет очень плодотворным для профессиональной сферы Стрельцов. Представители знака значительно продвинутся в тех делах и проектах, которые подолгу не могли сдвинуться с мертвой точки. В конце месяца звезды сулят приятные встречи со старыми друзьями — положительные эмоции вам гарантированы.

Козерог

У Козерогов может возникнуть немало препятствий на пути. Скорее всего, ради достижения успеха представителям знака придется выйти из зоны комфорта и принимать смелые решения. Но целеустремленным Козерогам к такому сценарию не привыкать. Да и к тому же сложившаяся ситуация в итоге будет даже более выгодной для вас, чем ожидалось.

Водолей

Звезды советуют Водолеям не делать поспешных выводов о людях и событиях. Есть большая вероятность, что первое впечатление окажется ошибочным. В семейных отношениях старайтесь быть сдержаннее — ваша импульсивность может стать причиной серьезного конфликта с близкими людьми.

Рыбы

Конец лета сулит Рыбам нежданную прибыль. А потому старайтесь не пренебрегать возможностями! Смело беритесь за новые начинания, даже если на первый взгляд они кажутся напрасными. Вполне вероятно, что дело, которое вы считаете безнадежным, порадует вас кругленькой суммой.

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